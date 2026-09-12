"Pokazali smo da nam je mjesto u Bundesligi!" Miron Muslić oduševljen nakon prvog trijumfa Šalkea

Trener tima iz Gelzenkirhena upisao je sinoć prvu pobjedu u najjačem njemačkom rangu.

Izvor: O.Behrendt / imago sportfotodienst / Profimedia

Miron Muslić upisao je prvu trenersku pobjedu u Bundesligi!

Za poraz na gostovanju ekipi Augzburga (3:0) Šalke se iskupio remijem na domaćem terenu sa šampionom Bajerom (0:0), dok je sinoć trijumfovao nad Union Berlinom (0:2), kod "kuće starog šumara". Bila je to, kako rekosmo, prva "trojka" bh. trenera u njemačkoj eliti, ali i prva pobjeda tima iz Gelzenkirhena u ovom rangu takmičenja od marta 2023. godine, kada je na gostovanju poražen Majnc (2:3).

Nakon toga je Šalke tri sezone uzastopno igrao u Cvajti, ali se sada vratio i nakon uvodna tri kola ima četiri boda.

"Pokazali smo da nam je mjesto u Bundesligi – što smo dokazali još prošle nedjelje protiv Bajerna. Ova pobjeda je fantastičan osećaj. Ovo je trenutak koji su svi u Šalkeu dugo čekali. Pobjeda protiv Uniona u gostima pokazala je da prošlonedjeljna igra nije bila slučajnost. Način na koji smo igrali od prvog do posljednjeg zvižduka bio je izuzetno impresivan. Na kraju smo zasluženo došli do pobjede", rekao je Muslić poslije utakmice, dodavši:

"Znali smo šta nas čeka u Berlinu. Igrali su sa dosta dugih lopti, a mi smo se izuzetno dobro odbranili. Bili smo opasni iz kontranapada i dobro smo koristili loptu nakon što bismo je osvojili. Postizali smo golove u pravim trenucima, a imali smo šanse i da odemo na 2:0 prije odlaska na odmor. Uspjeli smo to da uradimo odmah na početku drugog poluvremena. Prednost od dva gola nam je nastavak utakmice učinila malo lakšim. Igrači koji su ušli sa klupe takođe su napravili pravu razliku. U ekipi vlada zdrava konkurencija za mjesta u timu, a to nas čini boljim. Ova pobjeda je još jedan korak napred za nas. Spremni smo za mjesece koji slijede."

Prvu narednu šansu za novi trijumf Šalke će imati sljedeće nedjelje (20. septembar), kada će u posljednjem kolu prije septembarsko-oktobarske reprezentativne pauze dočekati Elversberg, debitanta u najjačem njemačkom društvu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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