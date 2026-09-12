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Prevrnuo auto na krov, pa igrao protiv Čelsija: Za Sergeja Jakirovića je spreman na sve

Prevrnuo auto na krov, pa igrao protiv Čelsija: Za Sergeja Jakirovića je spreman na sve

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Tomas Sorbe je u petak imao saobraćajnu nesreću gdje je prevrnuo automobil na krov, a dan kasnije je igrao za Hal protiv Čelsija.

sorbe imao saobracajku pa igrao za jakirovica Izvor: John Walton, PA Images/Alamy /Profimedia/Printscreen/X/ChristianVaq0

Sergej Jakirović pravi čuda sa Halom i trenutno se nalaze na trećem mjestu u Premijer ligi sa osam bodova iz četiri kola. Koliko ga igači cijene i žele da igraju za njega moglo je da se vidi i po nevjerovatnom potezu Tomasa Sorbe.

Velški napadač proveo je 30 minuta na terenu u remiju protiv Čelsija (2:2) i to ne bi bilo toliko čudno da dan ranije nije bio u saobraćajnoj nesreći. Prevrnuo je svoj automobil "Lend Rover" na krov.

Auto koji vredi oko 160.000 funti je završio na krovu, ali srećom on nije doživio nikakve ozbiljnije povrede tom prilikom. Iz kluba su potvrdili da nije zadobio nikakve povrede, a samo dan kasnije je bio u sastavu tima umjesto da odmara poslije nesreće.

Vjerovatno je to i još jedan pokazatelj koliko želi da igra i koliko ga Jakirović cijeni. Uostalom, da nije tako ne bi dao oko devet miliona evra da ga dovede iz Stouka.

BONUS VIDEO:

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00:14
Sergej Jakirović i Vensan Kompani posle Bajern - Dinamo 9:2
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

(MONDO)

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Tagovi

Sergej Jakirović Hal Siti

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