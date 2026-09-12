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Sergej Jakirović pravi čuda u Premijer ligi: Ni Čelsi i Ćabi Alonso ne mogu da ga pobijede, na vrhu je tabele

Sergej Jakirović pravi čuda u Premijer ligi: Ni Čelsi i Ćabi Alonso ne mogu da ga pobijede, na vrhu je tabele

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Nekadašnji trener Maribora, Zrinjskog, Rijeke i Dinama Sergej Jakirović uveo je Hal u Premijer ligu, a sada sa ovom ekipom pravi čuda. Upravo je uzeo bod Čelsiju Ćabija Alonsa.

sergej jakirovic pravi cuda u premijer ligi Izvor: Focus Images Ltd / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ne prestaju čuda Sergeja Jakirovića! Nakon što je poslije dvije pobjede u prva dva kola i remija u trećem kolu Premijer lige proglašen za najboljeg tenera mjeseca u Engleskoj, sada je njegov Hal izdržao i protiv Čelsija.

Na kraju je bilo 2:2 (1:2) na meču gdje su "tigrovi" preokrenuli i uspjeli da povedu. Morgan Rodžers je pogodio na startu u sedmom minutu na asistenciju Žoaoa Pedra, da bi Belumi sa dva gola u 28. i 34. minutu pogodio za 2:1. Sa tim rezultatom se otišlo na odmor,. da bi Žoao Pedro izjednačio na dodavanje Kola Palmera u 66. minutu.Na kraju je poslije mnogo napada sa obje strane ostalo neriješeno.

Poslije ovog remija Hal je treći sa osam bodova i treći su na tabeli iza Mančester sitija i Arsenala koji će se po svoj prilici i ove godine boriti za trofej.

Šta se desilo na ostalim mečevima?

Liverpul i Fulam su odigrali bez golova, a neriješeno je bilo u na jugu gdje je Đorđe Petrović dva puta vadio loptu iz mreže. Bornmut je igrao 2:2 (1:1) sa Brentfordom, a golove su sa jedne strane postigli Džastin Kaljvert i Marus Tavernije, a sa druge Kevin Šade dva puta.

Notingem Forest je bez Nikole Milenkovića u timu golovima Lijama Delapa i Igora Žezusa savladao Aston Vilu 2:1 (0:0), dok smo pravu dramu vidjeli na "Selturst Parku". Poveo je golom Anana halalija u 14. minutu Palas, da bi ključni momenat bio crveni karton Aksela Disasija u 34. minutu nakon izjednačenja preko Emersona. Dejvis je pogodio za 2:1, izjednačio je sjajnim golom Jirgen Strand Larsen, a onda je poslije velike greške Valtera Beniteza pogodak za 3:2 u finišu postigao Fleming.

(MONDO)

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Glupost Đanluiđija Donarume
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

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Sergej Jakirović

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