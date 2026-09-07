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Legendarni as ponovo u Engleskoj: Džejmi Vardi potpisao za Barnli

Legendarni as ponovo u Engleskoj: Džejmi Vardi potpisao za Barnli

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor Kurir Sport
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Ovaj 39-godišnji napadač, koji je sa Lesterom osvojio Premijer ligu 2016. godine, stiže kao slobodan igrač nakon što je na kraju prošle sezone napustio Kremoneze.

Džejmi Vardi potpisao za Barnli Izvor: Mark Cosgrove/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Nekadašnji engleski reprezentativac Džejmi Vardi novi je fudbaler Barnlija, sa kojim je potpisao ugovor do kraja sezone.

Ovaj 39-godišnji napadač, koji je sa Lesterom osvojio Premijer ligu 2016. godine, stiže kao slobodan igrač nakon što je na kraju prošle sezone napustio Kremoneze.

"Njegovo iskustvo i liderstvo biće od neprocjenjive važnosti za naš tim i vjerujemo da može da ostvari značajan uticaj na naše rezultate ove sezone", izjavio je trener Barnlija Niki Hajen.

Barnli je prošle sezone ispao iz Premijer lige.

"Ovaj klub ima pravu fudbalsku istoriju i strastvene navijače koji zaslužuju tim koji predstavlja njih i njihov grad. Jedva čekam da izađem na teren i pomognem ekipi da krene u pravom smjeu", rekao je Vardi.

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Tagovi

Džejmi Vardi Barnli fudbal transferi Premijer liga

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