U četvrtak žrijeb šesnaestine finala Kupa BiH

U "bubnju" će se, kao i do sada, naći 32 tima.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Žrijeb parova šesnaestine finala Kupa BiH biće obavljen u četvrtak, 8. oktobra, u 12.00 časova u prostorijama FS BiH. U "bubnju" će se, kao i do sada, naći 32 tima, a u ovoj fazi takmičenja igraće se jedna utakmica, zakazana za 28. oktobar.

Klubovi koji će nastupiti u ovoj sezoni su: Borac (Banjaluka), Bosna (Visoko), Brotnjo, BSK, Čapljina, Čelik, Famos (Istočna Ilidža), GOŠK, Igman, Krajina (Cazin), Laktaši, Leotar, Majevica, Posušje, Proleter (Dvorovi), Radnik (Bijeljina), Romanija, Rudar Prijedor, Sarajevo, Slavija, Sloboda (Tuzla), Sloga Meridian, Široki Brijeg, TOŠK, Tomislav, Travnik, Velež (Mostar), Vitez, Zrinjski, Zvijezda (Gradačac), Zvijezda 09 i Željezničar.

Trofej će braniti igrači Veleža, koji su prošle sezone u dvomeču porazili gradskog rivala Velež.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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