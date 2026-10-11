U Zvezdi "grijao klupu" zbog Arnautovića, sada dao prvenac u Seriji A: Enem pogodio za prvi trijumf Bolonje!

Samo 13 minuta trebalo je Džeju Enemu da nakon ulaska sa klupe postigne gol za Bolonju. I to za pobjedu.

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Ekipa Bolonje u nedjelju konačno stigla do pobjede u Seriji A. Nakon tri poraza i dva remija Bolonja je konačno upisala tri boda, i to na gostovanju Lećeu.

Gosti iz Bolonje savladali su Leće 2:1, a pobjedu je donio bivši igrač Crvene zvezde - Džej Enem. Samo 13 minuta nakon što je ušao s klupe Enem je pogodio na asistenciju Orsolinija i tako postigao svoj prvenac u Seriji A.

| GOAL: JAY ENEM GIVES THE LEAD FOR BOLOGNA!FANTASTIC COUNTER-ATTACK!Lecce 1-2 Bologna. https://t.co/MGg1R1Rqjm — TheGoalsZone (@TheGoalsZone)October 11, 2026

Od četiri prethodna meča Enem je dva presjedio na klupi, na meču protiv Napolija ušao je osam minuta prije kraja, a ove nedjelje Rafaele Paladino mu je pružio priliku u posljednjih pola sata i to mu se isplatilo.

Iako se pisalo da će Enem odmah poslije transfera na pozajmicu u švajcarski Lugano to se nije desilo i on je ostao u Bolonji, gdje bi ukoliko ovako nastavi mogao da dobije i zapaženiju ulogu.

U Srbiji igrao za OFK Beograd i Zvezdu

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Holandski napadač proveo je jednu sezonu u Superligi. Prošle jeseni igrao je za OFK Beograd, a onda je prešao u Zvezdu na pozajmicu, pa je njegov ugovor tokom ljeta otkupljen za dva miliona evra.

Na Marakani je zabilježio 22 nastupa i postigao sedam golova, a odluka o njegovoj prodaji pala je poslije šokantnog poraza od Viktorije Plzenj u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Nakon što je tokom ljeta uglavnom bio rezerva Marku Arnautoviću, Enem ni nakon odlaska bivšeg trenera Dejana Stankovića i dolaska Alberta Rijere nije bio u prvom planu. Španac je dao zeleno svjetlo za njegov transfer, a Crvena zvezda je zaradila četiri miliona evra. Ta suma bi mogla da poraste za milion i po evra kroz bonuse. Takođe, srpski šampion je zadržao i 10 odsto od naredne prodaje.