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Poginuo mladi fudbaler Ognjen Ninković (24)

Poginuo mladi fudbaler Ognjen Ninković (24)

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Mladi fudbaler Ognjen Ninković je poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći.

In memoriam fudbal pokrivalica Izvor: Mondo/Slaven Petković

Mladi fudbaler Ognjen Ninković (24) je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Tragedija se dogodial u noći između subote i nedjelje u varošici Lešnica na magistralnom putu Šabac-Loznica.

Prema informacijama "Telegrafa" nesreća se dogodila kada je mladić, koji je sam vozio automobil marke "golf" izgubio kontrolu nad vozilom, sletio sa kolovoza i zakucao se u ogradu pored puta. Okolnosti još uvijek nisu utvrđene.

Automobil je ostao potpuno smrskan, ekipa Hitne pomoći koja je došla na lice mjesta je nažalost mogla samo da konstatuje smrt mladog fudbaler.

"Sudbina je napisala drugačiji kraj"

Od Ognjena, koji je nekada igrao i za FK Zemun, su se oprostili i na društvenim mrežama. Na stranici Loznica grad su imali potresnu objavu.

Prerano je utihnuo jedan mladi život, jedan fudbalski san i jedno srce puno želja.

"Ognjen je imao tek 24 godine. Pred njim su bili život, snovi, utakmice i mnoge neispričane priče. Sudbina je, nažalost, napisala drugačiji kraj. Ostaćeš zauvek u sjećanju porodice, prijatelja i svih koji su te poznavali. Nebo je dobilo još jednog anđela, a Lešnica izgubila svog Ognjena. Porodici, familiji, drugovima i svima koji su ga poznavali izjavljujemo iskreno saučešće. Počivaj u miru", stoji u objavi.

(Telegraf/MONDO)

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Tagovi

saobraćajna nesreća fudbaler

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