Nekadašnji napadač Crvene zvezde i Vojvodine Ognjen Mudrinski sada je potpisao ugovor sa italijanskim šestoligašem.

Izvor: MN PRESS

Ognjen Mudrinski ima novi klub! Nekadašnji napadač Crvene zvezde napustio je Dubočicu i započeo avanturu u italijanskim niželigašima. Sada ima novi klub.

Korpulentni napadač, koji sada ima 35 godina, potpisao je za Atletiko Uri, gdje je nastupao od januara do septembra, zatim je igrao za Tivoli, gdje se zadržao manje od mjesec dana. Sada "Tutokampo" navodi da je iskusni špic potpisao za Koginas.

To je amaterski klub koji nastupa na Sardiniji i poslije devet kola šeste lige u Italiji zauzima treću poziciju. Ako završi među prva četiri tima na kraju sezone, boriće se za plasman u viši rang.

Karijera Ognjena Mudrinskog

Nekadašnji U21 reprezentativac Srbije ponikao je u Vojvodini, a igrao je na pozajmicama u Hajduku iz Kule i Novom Sadu. Zatim je preko Jagodine došao u Crvenu zvezdu. Nakon odlične sezone na "Marakani" prodao se u Grojter Firt, pa je nastupao za Arau, a onda za Spartak i Čukarički.

Ponovo se otisnuo u inostranstvo gdje je nastupao za Jageloniju i Goricu, zatim Maribor i Lanhum na Tajlandu. Poslije Ujpešta došao je nazad u Srbiju gdje je igrao za Spartak, Mladost iz Novog Sada i Dubočicu, prije sadašnjih avantura u Italiji.

(MONDO)

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