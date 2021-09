Igramo '91, Srbi navijaju za Jugoslaviju, a Hrvati protiv: Kapiten reprezentacije otkrio - Zagreb tražio da ne igramo!

Bio je kapiten Bodirogi i Rebrači na posljednjem velikom takmičenju Jugoslavije.

Izvor: YouTube/Podcast Inkubator

Tenzije u društvu bile su velike početkom devedesetih u Jugoslaviji, a te tenzije su se prenijele i na košarku. To se vidjelo i poslije raspada zajedničke države, kada je reprezentacija Hrvatske istupila sa postolja na Evropskom prvenstvu.

Veljko Mršić, tadašnji reprezentativac Hrvatske se u "Podkast Inkubatoru" podsjetio tih momenata, ali se podsjetio i zajedničkih dana koje je imao sa srpskim košarkašima u mladoj reprezentaciji.

Na U19 Svjetskom prvenstvu u Edmontonu 1991. godine Jugoslavija je bila predvođena MVP-em šampionata Dejanom Bodirogom, a Mršić je bio kapiten tog tima.

"Ovi stariji su igrali zajedno u staroj reprezentaciji, ja sam bio u juniorskoj ekipi kapiten gdje su bili i Rebrača, Bodiroga, Lončar. Igrali smo 1991. zadnje Svjetsko juniorsko prvenstvo. To je bila posljednja reprezentacija one Jugoslavije koja je igrala u Edmontonu", prisjetio se on.

Situacija je bila čudna, na tribinama je bilo puno "jugoslovena", ali su neki navijali za svoj tim, a neki protiv...

"Danas imamo dobre odnose, ali kažem, stavite to u ono vrijeme. Ta 1991. godina, igrali smo u Edmontonu, od 18 do 20 godina je bila reprezentacija, izađemo na teren, na jednoj strani tribine Hrvati navijaju protiv nas, na drugoj Srbi navijaju za nas. Sve vrijeme neke tenzije", prisjetio se Mršić.

Čak je postojala mogućnost da tri Hrvata koji su igrali za taj tim istupe iz reprezentacije. Iz Zagreba je prvo rečeno da igraju, a onda da se povuku.

"Igrali smo polufinale s Amerikancima i tri Hrvata su bila u ekipi, sudija je bio iz Šibenika i onda je došlo pitanje da li ćemo igrati utakmicu, da li ćemo da se povučemo. Iz Zagreba je došlo onda da igramo, pa ambasador iz Jugoslavije, Kapetanović, poslije dolazi s porukom da Košarkaški savez Hrvatske traži da istupimo momentalno iz reprezentacije, dok KSJ traži da igrate, inače ćete snositi posljedice vezane za karijeru. I sad zamislite to kad imate 18-19 godina, a treba da odlučiš nešto tako", istakao je Veljko Mršić.