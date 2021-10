Nastavljeno suđenje Milanu Kaliniću zbog tuče u "Pioniru": Pušteni video snimci i pokazane fotografije iz dvorane!

Glumac tvrdi da nikoga nije tukao, već da je razdvajao sukobljene.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Poznatom srpskom glumcu Milanu Kaliniću nastavljeno je suđenje zbog sumnje da je učestvovao u tuči na košarkaškoj utakmici Crvena zvezda - Partizan u aprilu 2019. u hali "Pionir".

Suđenje je nastavljeno gledanjem snimaka i fotografija incidenta, na kojima se prema izvještajima sa suđenja vidi gužva u parteru, kao i bivši ministar Dragan Šutanovac dok smiruje Kalinića.

Takođe, vidi se i krvava glava još jednog muškarca, Dalibora Krkovića, a pokazan je i snimak na kojem se vidi još jedan učesnik sukoba, Filip Volšek, koji silazi sa tribine i tri puta udara u glavu Krkovića.

Prema pisanju "Kurira", Krković i Volšek su ranije priznali krivicu za nasilje na sportskoj priredbi, sklopili su sporazume sa Višim javnim tužilaštvom na osnovu kojih su osuđeni na kazne od po četiri mjeseca zatvora, uslovno na godinu dana, uz to i novčane kazne od po 70.000 dinara, kao i zabranu prisustvovanja utakmicama u trajanju od godinu dana.

Navedeno je da je Kalinić i ranije negirao navode optužnice, tvrdeći da on nikoga nije tukao, već da je samo razdvajao one koji su tukli. Glumac je navodno na suđenju ukazao na to da se na snimku jasno vidi kako Volšek preskače ogradu, udara ga dva puta, a treći put u mjesto na glavi sa kojeg kasnije kreće krv.

Njegova advokatica rekla je i da se vidi krv na Krkoviću, ali ne i na Kaliniću, što po njoj znači da glumac nije udario.

Zamjenik višeg tužioca, drugačije je vidio ono što je na snimku prikazano.

"Što se tiče tragova krvi, ne može da se vidi krv na okrivljenom, jer je prethodno oštećenom nabacio jaknu preko glave", prenose mediji reči tužioca.

Poslije prvog suđenja, Kalinić je osuđen na uslovnu kaznu od 10 mjeseci, koja neće biti izvršena ukoliko u roku od dvije godine ne učini novo krivično djelo, kao i na novčanu kaznu od 100.000 dinara.

Bila mu je izrečena i zabrana prisustva na utakmicama u trajanju od godinu dana i to tako što mu je naloženo da se pred svaku utakmicu javi policijskoj stanici i u njoj provede vrijeme trajanja utakmice. Tu presudu, međutim, ukinuo je Apelacioni sud i naložio novo suđenje.

