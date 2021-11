Dejan Radonjić o derbiju: To nije najvažnija utakmica!

"Danas je 11. novembar. Ne smatram da nas još čeka najvažniji meč", rekao je Zvezdin trener upitan za predstojeći meč protiv Partizana, a nakon trijumfa protiv Asvela.

Crvena zvezda je u punom "Pioniru" pobedila Asvel u meču u kojem je imala potpunu kontrolu do završnice. U poslednja tri minuta je stala, Francuzi su to ekspresno kaznili i 10 sekundi prije kraja prišli na samo tri poena zaostatka.

Ipak, crveno-bijeli su u tim trenucima ostali mirni i priveli su posao kraju, a trener Zvezde Dejan Radonjić rekao je poslije meča da je njegov tim u jednom trenutku ispustio kontrolu.

"Nije jednostavno protiv dobrog tima kao što je Asvel napraviti razliku, pogotovo razliku koju smo mi napravili. U jednom trenutku osjetilo se da je na terenu došlo do gubljenja kontrole igre i da smo napravili greške, na prednjem i zadnjem polju dozvolili smo protivniku da lako i brzo poentira, a mi smo bili van kontrole u napadu. Da je ostao još koji minut možda bi bila još gušća utakmica", rekao je on na konferenciji za novinare.

"Imali smo stvarno dosta dug period dobre, na kraju ostaje da se sagleda adekvatno i da naravno ne dozvolimo da se ovakvi padovi dešavaju u utakmicama koje slijede", dodao je Radonjić.

A sljedeća utakmica je "vječiti derbi" protiv Partizana u nedelju.

"Apsolutno smo bili fokusirani na ono što je bilo večeras, da odigramo dobro protiv Asvela, da dođemo do pobjede i na kraju smo to uradili i zato smo zadovoljni. Idemo sada kući, da napravimo analizu i da se spremamo za meč protiv Partizana", rekao je trofejni stručnjak.

"Uostalom 11. je novembar, ne smatram da igramo najvažniju utakmicu. Trudićemo se da igramo najbolje što možemo, bitno je da se igra dobro, da pobijeđujemo, ali najbitnije je da pobijeđujemo u nekom drugom periodu", dodao je on.

Radonjić je potom analizirao i učinak i stanje nekoliko svojih igrača.

O Nikoli Ivanoviću je rekao da je pozitivna okolnost što njegova pauza zbog korone ipak nije bila duža od nekoliko nedjelja.

"On je morao da sačeka konačnu potvrdu doktora da bi mogao da trenira sa ekipom, dobio je potvrdu da bi mogao da radi individualno, podizao je stepen fizičke spreme. Dobro je da pauza nije bila toliko duga i on je uradio dva treninga sa ekipom, što nam je jako značilo. Mislim da je timski to izgledalo dobro, a da je ekipa tražila u datim momentima rešenja, kako da dođemo do napadačkog kvaliteta. Manje-više, defanzivno smo bili jako dobri, osim u tim zadnjim minutima i u periodu druge četvrtine", dodao je on.

Plejmejker Nejt Volters nije bio na nivou iz prethodnih mečeva, ali su umjesto njega istupili neki drugi igrači.

"Volters danas nije bio na nivou koji je pokazivao, ali zato treba imati više opcija da prevaziđemo situaciju, a da tim može da reaguje dobro, da igra i da dođe do pobjede protiv rivala kao što je Asvel", dodao je on.

Stefan Marković sjedio je kraj terena. Kada bi mogao da zaigra?

"Kad bude bio u timu i kad bude bio spreman. Ne prije. Juče je uradio trening, vidjećemo kako će to da izgleda u narednim danima, svakako da je teško sada precizno reći šta će biti, kao što smo i mnogo puta pričali jedno, a dogodi se sasvim nešto drugo do dana utakmice. Kada bude došlo do konkretne i precizne informacije, ja ću to reći", rekao je Radonjić, pa podsjetio:

"Stefan od juna nije trenirao sa ekipom, niti može da se kroz jedan trening vidi u kakvom je stanju. Imamo neke analize, smatram da bi prvo trebalo da podigne stepen fizičke stepen, da uđe u sistem, a pričamo i o stepenu uigranosti, koji je specifičan u ovim okolnostima. Nije nam bilo lako ni sa igračima koji su bili tu, pa su se vraćali, poput Dobrića, koji je bio tu koliko dugo sa nama, i ja sam mu i prošle godine bio trener, pa je poslije duge pauze bilo potrebno vrijeme. Korak po korak, vidjećemo".

Radonjić je na tom mjestu naglasio sa kolikim se zdravstvenim problemima suočava njegova ekipa.

"Problematika koju smo mi imali nas stavlja u poziciju da bez tolikog broja igrača i sa ritmom utakmica koji je bio žestok možda u nekim trenucima ne izgledamo dobro, a mislim da je to bilo realno. Mislim da smo imali dobre rezultate, s obzirom na problematiku i da smo neke utakmice mogli da gubimo većom razlikom. Međutim, ekipa je pokazala da ima snagu, što je bitno za sve što slijedi. Još nismo trenirali zajedno i još nije bilo treninga bez odsustva dva igrača, minimum. Mislim da je samo stvar kako će to ko da sagleda"