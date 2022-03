Hrvat brutalno iskren - Srbi žive za košarku, nas nema na mapi!

Hrvatski organizator igre priča o o razlikama između srpske i hrvatske košarke.

Izvor: MN Press/Youtube/Podcast Inkubator/screenshot

Zašto je Srbija mnogo bolja od Hrvatske u košarci? Šta su razlike između dvije države i zbog čega "orlovi" lete, a "kockasti" padaju? To su neka od pitanja na koja je odgovor pokušao da pruži Rok Stipčević.

Hrvatski košarkaš je gostovao u podkastu "Inkubator" i tamo je pričao o glavnim razlikama između dvije zemlje kada je košarka u pitanju.

Kao primjere je iskusni igrač dao razlike u evropskim takmičenjima, ljubav prema košarci, ali i neke druge mnogo dublje i bolnije teme. Poput recimo interesovanja za hrvatsku košarku od strane bivših igrača.

"To je dosta nezahvalna tema. Zašto? Prvo da krenemo od davanja, naš PDV i njihov PDV, naš ugovor kada neko želi uzeti igrača ne košta klub jednako kao u Srbiji, tu je već neregularnost, jer davanja nisu ista. Druga stvar je to što oni do marta ne igraju domaće prvenstvo, foksuirani su na Evropu ili ABA ligu. Treća stvar, košarka je od nacionalnog interesa i jako bitna za cijelu Srbiju, to se kod nas u Hrvatskoj ne predstavlja niti se tako vidi. Kada se to sve zbroji onda se vidi da je stiuacija u Srbiji bolja. Mi u Evroligi i u Evrokupu imamo četiri ili pet igrača, oni imaju 35 ili 45", počeo je Stipčević.

Rok Stipčević o srpskoj i hrvatskoj košarci Izvor: YouTube/Podcast Inkubator

Na kratko je plejmejker Krke zastao, pa nastavio.

"Ne možemo da se mjerimo sa njima. Ne znači da ih ne možemo dobiti, već da oni mogu da sastave četiri reprezentacije koje su podjednake, mi se mučimo jednu da napravimo. Oni su na mnogo većem nivou, to se vidi. Hrvatska ne igra nijedno evropsko takmičenje. Imamo Zadar, Split i Cibonu u ABA koji su na dnu, a njima su u vrhu Zvezda, Partizan i FMP. U ABA dva ligi imaš Osijek koji je posljednji. Praktično ti ne postojiš na mapi. Srbi imaju klubove koji ne samo da su prisutni, već su vodeći u tim takmičenjima."

Svjestan je da postoje nije takvo stanje samo u košarci već i u nekim drugim sportovima.

"To je kompleksna tema koja kreće od zakona o sportu u Hrvatskoj koji onemogućava nekim poslovnim subjektima da ulažu novac, treba to prvo da se promijeni, da neko ko želi da bude sponzor, vlasnik ili slično, da treba da bude oslobođen neke vrste poreza. To je prisutno recimo u Italiji. Uz to ne možeš isti porez da staviš na nekoga ko zarađuje milione i onoga ko zarađuje dve hiljade kuna. Pogledajte stanje posljednjih godina, vaterpolo, nema nas više. Gdje smo u odbojci, košarci? U fudbalu jedini Dinamo Zagreb dočekao proljeće. Neko treba da se potrudi, da se kompletna slika promijeni. U Srbiji imate ljude koji se time bave, koji to rade, oni u Srbiji košarku žive, ovdje to nije slučaj."

Na kraju je dao još jedan zanimljiv primjer.

"Slovenci igraju kvalifikacioni turnir za Olimpijske igre u Litvaniji i tamo je Goran Dragić bio na svim utakmicama. Mi smo igrali u Splitu, ko je od bivših igrača došao na utakmice? Koliko se neko time bavi, koliko neko to radi kod nas? Više takvih ljudi treba uključiti u sport", završio je Stipčević.