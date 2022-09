Jokić više nije najplaćeniji u Denveru! Potpisan novi najveći ugovor, on zarađuje više od Srbina!

Srpski reprezentativac više nije najplaćeniji igrač u gradu Denveru, sada je to NFL kvoterbek.

Denver ima novog najplaćenijeg sportistu i to više nije Nikola Jokić. Do skoro je srpski košarkaš sa petogodišnjim ugovorom od 264 miliona dolara bio na vrhu, sada to više nije slučaj. Zamijenio ga je jedan igrač američkog fudbala.