Amerikanac iz FMP-a "gorio" u Baru - trojkama RAZNIO Mornar: Rekord KARIJERE za Frejzera i indeks 51!

Spektakularan meč Trenta Frejzera na gostovanju crnogorskom timu.

Ljubitelji ABA lige koji su pratili meč Mornara i FMP-a imali su u čemu da uživaju. tim iz Železnika upisao je veliku pobjedu na teškom gostovanju (113:102), a ovo je bio pravi revolveraški obračun dvojice američkih beokova. Uspješniji je bio Trent Frejzer, koji je ljetos u Srbiju stigao kao prvo pojačanje "Pantera" i čovjek oko kojeg su željeli da grade tim.

Frejzer tokom čitave sezone igra na veoma visokom nivou, ali je danas bio posebno ubjedljiv. Meč u Baru završio je sa 45 postignutih poena i devet asistencija, uz indeks korisnosti od čak 51! On je šutirao 5/9 za dva poena, 8/13 za tri i 11/12 sa linije slobodnih bacanja, što će mu sasvim sigurno donijeti titulu igrača kola u regionalnom takmičenju.

Iako je i Daron Rasel bio sjajan na drugoj strani terena (32 poena), FMP je pod vođstvom Frejzera uspio da stigne do pobjede. Amerikanac je nosio beogradski tim do preokreta nakon katastrofalne prve četvrtine, u kojoj su već imali zaostatak od 14 poena. Ali, "Panteri" su se budili polako, do poluvremena uspjeli da smanje razliku, a zatim furioznim četvrtim periodom prelome meč u svoju korist. Srpski tim je još jednom pokazao da mu je posljednja četvrtina najjače oružje, a večeras su u Baru tokom tog dijela igre postigli 37 poena!

Inače, ovo je Frejzeru ubjedljivo najbolja partija u ABA ligi ove sezone. Dosadašnji rekord bio mu je meč u petom kolu kada je protiv Budućnosti u Železniku ubacio 31 poen, a u 10. kolu regionalnog takmičenja protiv Cibone zaustavio se na 30. Još četiri puta ubacio je 20 ili više poena, a samo dva puta imao je jednocifren učinak - na gostovanjima Borcu (5) i Partizanu (8).

