DA LI ĆE JOKIĆ IGRATI ZA SRBIJU NA MUNDOBASKETU? Dvojica iz NBA već rekli "da" Pešiću, a Nikola... Evo od čega zavisi!

Svi čekaju da čuju hoće li Nikola Jokić igrati za reprezentaciju Srbije na Mundobasketu...

Izvor: MN PRESS

Srbija je saznala protivnike na Svjetskom prvenstvu, igraće protiv Kine, Južnog Sudana i Portorika u grupnoj fazi, a zna se i sa kim se ukršta i kakav je raspored mečeva. Dok se čeka početak Mundobasketa (od 25. avgusta do 10. septembra) navijače "orlova" najviše zanima jedna stvar - hoće li Nikola Jokić igrati za nacionalni tim. Pešić ga je zbog toga nedavno i posetio u Americi...

U ovom trenutku još uvijek to nije poznato, uostalom u jednom od prethodnih intervjua srpski igrač je pojasnio "da je to odluka koju donosi na ljeto" i jasno je zbog čega je to istakao. Od učešća Denvera u plej-ofu NBA lige će sve zavisiti. Nagetsi su prošli u polufinale Zapadne konferencije i tamo će igrati sa Finiksom. Dalje ide tim koji prvi ostvari četiri pobjede, a potencijalna sedma utakmica je 14. maja. Ukoliko Jokić i saigrači prođu dalje čeka ih finale konferencije, a ako i tu slave slijedi veliko finale sa ekipom koja dođe sa Istoka. Sve to moglo bi da se oduži, prva utakmica zakazana je za 1. jun, a potencijalna sedma za 17. jun.

Podsjetimo, Srbija je sa Jokićem ispala u osmini finala Evropskog prvenstva, a poslije povratka u Ameriku je Nikola priznao da je uživao u nacionalnom timu.

"Imate emocije kada igrate za reprezentaciju. Osjećaš to, to je nešto tvoje i ne želiš da odstupiš. Prošlo ljeto je bilo jako lijepo ljeto za mene. Nismo uspjeli da ostvarimo zapažen rezultat i nismo pobijedili i otišli tamo gde smo želeli. Ali, momci, osjećaj što sam u reprezentaciji sa momcima... Stvarno imamo odličnu grupu momaka. Zaista sam bio srećan što sam proveo ljeto u reprezentaciji", rekao je tom prilikom Jokiić.

Dobra vijest za Svetislava Pešića svakako je to što će na raspolaganju imati i dvojicu igrača iz NBA lige, Bogdana Bogdanovića (Atlanta) i Alekseja Pokuševskog (Oklahoma). "Igranje za reprezentaciju pomaže mi da se spremim za sezonu u NBA. Sviđa mi se što to koristim kao prednost", kazao je Bogdan.

Selektor i cijela nacija sada čekaju igrače. "Vrlo je rano govoriti o našem učešću detaljnije, bez informacija na koje ćemo igrače moći da računamo, koliko dana ćemo imati za pripreme i tako dalje. Ali, ono što možemo u ovom trenutku da sumiramo jeste da je žrijeb u prvoj fazi za nas dobar, a da se potom susrećemo sa kandidatima za medalje i plasman na Olimpijske igre. Naš prvi i osnovni cilj je plasman u polufinale koji uslovno obezbjeđuje odlazak na Olimpijske igre", jasan je Pešić.