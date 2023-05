Barselona drastično smanjuje plate! Nikola Mirotić na izlaznim vratima?

Barslona je riješila da "skreše" budžet za sledeću sezonu - i to drastično

Barselona pravi veliki "restart" poslije debakla na Fajnal-foru Evrolige u Kaunasu. Rukovodstvo kluba želi da smanji budžet za između 20 i 25 odsto. S obzirom na to da je prethodni budžet bio 44 miliona evra, sportski direktor Huan Karlos Navaro moraće da "sreže" taj novac za bar osam do 11 miliona.

Španski mediji i specijalizovani portali pišu da će Nikola Mirotić biti prvi na spisku igrača koji će morati da se odreknu dijela primanja, jer ima najveću platu i nije je opravdao u Litvaniji. Nakon što je u polufinalu odigrao jedan od najlošijih mečeva u karijeri, košarkaš koji zarađuje pet miliona evra godišnje biće suočen sa izborom - ili da prihvati da mu primanja budu prepolovljena ili da ode.

Nikola je došao u Barselonu 2019, u senzacionalnom transferu iz NBA lige, ali nije uspio da dovede ekipu do treće titule prvaka Evrope u istoriji Barselone. Mirotić ima još dvije godine ugovora i prema navodima iz Španije, ima namjeru da ga odradi do kraja, ali Barselona po svemu sudeći neće željeti da to odradi pod postojećim okolnostima.

"Imam ugovor sa Barselonom i volio bih da ga završim. Ali u košarci i u drugim sportovima, igrači nekad nisu u stanju da odrade ugovore do kraja", rekao je Mirotić uoči meča za treće mjesto Evrolige u Kaunasu, u kojem je Barselona takođe izgubila - protiv Monaka. "Vidjećemo šta će biti sa mojom budućnošću, ali kao što sam rekao, imam još dvije godine, ali još ništa nije odlučeno".

S obzirom na zaokret Barselone, biće interesantno ispratiti i situaciju oko ostanka Nikole Kalinića, za koga i španski mediji navode mogućnost da se vrati u Crvenu zvezdu Meridianbet i da četvrti put u karijeri obuče njen dres.

