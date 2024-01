Partizan i Zvezda stalni učesnici Evrolige? Teško! Direktor kao da ih ne želi: Super su navijači, ali Engleska, Dubai...

Poruka iz Evrolige je da za sada nema nikakvih šansi da će Partizan i Crvena zvezda postati stalni učesnici takmičenja.

Novi izvršni direktor Evrolige Paulijus Motijunas u intervjuu za "Basket Njuz" nije potvrdio, ali ni opovrgao da će najbolji srpski klubovi Partizan i Crvena zvezda u budućnosti dobiti stalno mjesto u najjačem evropskom takmičenju. Za sada ostaje da će šampion ABA lige dobiti pozivnicu Evrolige, onaj drugi "vječiti" može samo da se nada specijalnoj pozivnici. Međutim, šta bi trebalo da učine u budućnosti da se to promijeni? Nije ni Motijunas do kraja siguran, kao ni Evroliga.

"Moramo da se fokusiramo na dva različita aspekta. Jedan je da Zvezda i Partizan imaju sjajne navijače. Drugo je da moramo da imamo klubove koji su finansijski održivi. Moramo to sve da imamo na jednom mjestu da bi naš projekat nastavio da raste", rekao je Motijunas.

"Najteži dio mog posla je to što je nemoguće da svi budu srećni. Nemoguće je da se iskuse sva najbolja mjesta gde se igra košarka. I Beograd je jedno od tih mjesta, naravno. Ali, moramo da imamo brojke iza toga i pogledajmo da i drugi klubovi i tržišta takođe rastu. Teško je reći šta je sve neophodno da biste došli do tog nivoa. Kao prvo, na čemu radi, kakva je vizija? Gdje to želimo da stignemo na kraju? Mora da bude dugoročno, održivo i nešto što će nastaviti da raste sa cijelom ligom, ne samo u jednom regionu", dodao je direktor Evrolige.

Prema riječima Litvanca, Crvena zvezda i Partizan su nikad jači, vidi napredak kod njih, ali ih vidi i kod drugih klubova i zato ne želi da daje nikakvu prednost "vječitima": "Pogledajte Virtus, oni isto imaju sjajne navijače i rezultate. Pogledajte Monako, oni sjajne rezultate bilježe. Tako da, ima mnogo timova za koje bih rekao da zaslužuju da budu u ligi, nikome ne zatvaramo vrata, ali je to težak dio za nas. Ne mogu svi da igraju i ne mogu svi da budu srećni. Moramo da vidimo kriterijeme koji će svima na kraju ostaviti otvorena vrata", naglasio je Motiejunas.

"Trenutno, šampion ABA lige će igrati Evroligu. To se nije mijenjalo. U zavisnosti od dešavanja u cijeloj Evropi i Evroligi, kao i kada vidimo ko je šampion i vicešampion Evrokupa, sješćemo i razgovarati", rekao je Motijunas na pitanje da li će oba srpska kluba učestvovati u Evroligi, dok je dodao da ga druga tržišta više privlače.

"Kako da liga napreduje? Uvijek pričamo o Francuskoj, Njemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu kao ključnim tržištima na kojima želimo da rastemo. Fokusiramo se na njih i potencijal koji bi novi tim mogao da donese u ligu", zaključio je Paulijus Motijunas i dodao da su šanse 50-50 da ćemo naredne sezone u Evroligi gledati Dubai, ali je potvrdio da su pregovori sa njima u toku i da su ostale još samo finese.

