Trojka u lice za pobjedu: Tako to radi Nikola Jokić! (VIDEO)

Centar Denvera je dominirao cijeli meč, ali ova trojka je sve riješila na pet sekundi do kraja meča!

Izvor: x/printscreen/@nuggets

Nikola Jokić je odigrao fantastičan meč u pobjedi Denver Nagetsa nad Indijana Pejsersima 114:109, a upravo je on stavio tačku na meč. I to trojkom u lice direktnom rivalu Majlsu Tarneru.

Na 11 sekundi do kraja meča lopta je bila u rukama Džamala Mareja koji je riješio da je dobaci do Nikole Jokića. Ostalo je osam sekundi do kraja meča i četiri sekunde do kraja napada Denvera kada je Somborac dobio loptu na devet metara, pravo ispred koša.

Napravio je jedan dribling, namjestio se i ubacio trojku na pet sekundi do kraja. Meč je bio gotov jer je tada Denver vođstvo podigao na pet poena razlike – 114:109! Pogledajte kako je ovu trojku ubacio najbolji košarkaš Denvera:

Na kraju je Jokić završio meč sa tripl-dablom od 31 poen, 13 skokova i 10 asistencija, a pobjedom je Denver došao na korak od toga da se ponovo bori sa Minesotom i Oklahomom za prvo mesto na Zapadu.