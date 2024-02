Šta se dešava sa Kaboklom? Brazilac "nestao" - Željkova opomena od 126 sekundi!

Bruno Kaboklo u posljednje vrijeme ne igra na željenom nivou i to je očigledno...

Bruno Kaboklo se muči na parketu u posljednje vrijeme. Ne uspijeva da pruži onakve partije kao kada je potpisao za Partizan. Ne donosi preko potrebnu stabilnost u reketu, muči se da dođe do poena, opao je i procenat šuta za tri poena. Podatak da je na tri meča igrao ukupno 17 minuta dovoljno govori o njegovom stanju.

Na dva abaligaška meča igrao je ukupno 15 minuta, prvo protiv Mege 8 minuta i šest postignutih poena, pa protiv Crvene zvezde u derbiju gdje je za sedam minuta bio bez učinka (4 skoka). Sada je u duploj evroligaškoj nedjelji protiv Virtusa na parketu bio 126 sekundi! Prije toga je protiv Monaka igrao 15 minuta, uz dosta grešaka, pa je u završnici meča Frenk Kaminski bio na parketu.

Upravo zbog svega toga i navijači postavljaju jedno pitanje - šta se dešava sa Kaboklom? Prije meča u Francuskoj je protiv Žalgirisa dao samo 1 poen, Panatinaikosu je ubacio 8 prije toga. Minutaža mu pada, a Željko Obradović izgleda na taj način pokušava da ga opomene da mora da se "probudi" iz zimskog sna. Uostalom, ubacivanje Balše Koprivice i podatak da je protiv Virtusa igrao 19 minuta i da Brazilac nije uveden ni u posljednjoj dionici kada se sve lomilo najbolje govori o njegovom trenutnom stanju.

Nešto slično Željko je uradio i sa Frenkom Kaminskim kada mu je dao posljednju opomenu i od tada je američki košarkaš proigrao, vidi se veći trud i zalaganje. U napadu daje veliki doprinos, odbrana je i dalje slabija, pa zato Obradović često pravi i rukometne izmjene kada su u pitanju odbrana i napad sa Frenkom. To je nešto što nije morao da radi sa Kaboklom, jer je on imao role na obje strane terena. Prosječno ove sezone u elitnom takmičenju bilježi 10 poena, uz 3,6 skokova po meču...

To što Bruno nije bio na terenu iznenadilo je i njegovog sunarodnika Jaga dos Santosa koji je u derbiju dao koš za pobjedu i to pored Ognjena Jaramaza i Alena Smailagića, brazilski košarkaš je sve to ispratio sa klupe. "Bruno mora da mi plati večeru, rekao sam mu poslije derbija da bi za Partizan bilo bolje da je on bio u reketu, ali nije bio i pogodio sam", rekao je Jago.

Možda je i ovo bila neka vrsta upozorenja za Kabokla, Kaminski je na to imao reakciju, pa Obradović očekuje isto i od njega. Neće imati mnogo vremena za to, pošto crno-bijele čeka devet ključnih utakmica u borbi za plej-of Evrolige i jasno je da je Kaboklo važan faktor u svemu tome. Slijedi meč sa Bajernom u Areni (8. februar), pa Kup Radivoja Koraća i borba za prvi trofej u sezoni.