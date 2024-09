"Kalina, konačno si moj igrač": Sferopulos otkrio kako je pravio novi tim Crvene zvezde

Trener KK Crvena zvezda Janis Sferopulos govorio je o urađenom u prelaznom roku i o karakteristikama tima koji je sastavio

Izvor: MN PRESS

KK Crvena zvezda predstavio je novi tim za sezonu 2024/25, u kojem se očekuje još samo jedan igrač - Filip Petrušev. Trener crveno-bijelih Janis Sferopulos govorio je o Petruševu i transferu iz Olimpijakosa, a pričao je i o dva principa prema kojima je sastavio novi tim.

"U odnosu na prošlogodišnji tim, postoje dvije razlike. Prva je atleticizam, a druga je iskustvo. Jer igrači koji su došli su atlete i imaju veliko iskustvo iz Evrolige. Većina njih igrala je godinama u Evroligi, nastupala u plej-ofu, neki su igrali i na Fajnal-foru, neki su i osvojili Evroligu. Doveli smo ekipu koja je spremna za top nivo i uz to su dobre atlete", rekao je Grk.

On je rekao da je Zvezda dovela "svoje prve izbore" i time je posebno izrazio zadovoljstvo.

"Što se tiče rostera, ovo je tim koji smo napravili, koji sam ja napravio zajedno sa kolegama, menadžmentom, predsjednikom. Hvala im, čitavog ljeta pokušavali smo da dovedemo prve izbore. Ovo je sastav za koji vjerujemo da će nam dati više nego prošlogodišnji. Sa ovim rosterom je strategija da bude više atleticizma, a drugi parametar je da imamo po trojicu igarča na svim pozicijama i da možemo da 'pokrijemo' neke povrede kojih će biti tokom sezone. I za kraj, mislim da smo doveli iskusne evroligaške igrače, uz grupu igrača koju imamo od prošle godine. Ta grupa biće baza ekipe. Ta grupa od prošle godine ima i trojicu stranaca koji su ostali, što je takođe jako važno. Uz novajlije, to je baza za koju vjerujemo da je dovoljno dobra da se bori za svaki od tri cilja koja smo ostvarili prošle sezone, ali i da bude mnogo bolja u Evroligi, da bude u najboljih 10 timova koji će se boriti za plej-of."

"Stres ima onaj ko ne može hranu da donese porodici"

Bio je upitan Janis Sferopulos i za stres zbog velikih očekivanja.

"Stres je onome ko mora da podigne familiju, ko ima problem sa poslom, u ovom vremenu korone i haosa nema načina da donese hranu kući. To je stres. Mi koji igramo košarku radimo ono što volimo, to ne razumijem. Shvatam da svi hoće uspjeh, uvijek sam radio u ovim uslovima, ne volim da radim u klubovima u kojima je isto pobijediti ili izgubiti. Prvi sebi namećem pritisak, kao i igračima. To je način da budeš šampion. Moramo da nastupimo i da igramo uvijek pod teškim okolnostima. To je nešto što gradimo svakog dana, na treninzima, kao i na utakmicama."

"Moja filozofija su domaći igrači"

"Gdje god da sam radio, filozofija mi je bila da imam u timu najbolje domaće igrače. U Olimpijakosu smo imali najbolje grčke igrače, dva puta smo igrali na Fajnal-foru, u finalu Evrolige, osvajali titule. U Makabiju je isto bilo kada su u pitanju Izraelci. To je ono što sam želio da i ovdje uradim. Kada sam došao, imali smo mnogo srpskih igrača, ali htio sam da naš tim ima najviše srpskih igrača što je moguće. Na taj način čuvaš karakter tima. Uz to, i oni se znaju i shvatate da imate nešto što ne možete lako da pronađete. Zato nastavljamo da povećavamo bazu domaćih igrača!"

Šta je prvo rekao Nikoli Kaliniću

Otkrio je Grk šta je prvo rekao Nikoli Kaliniću kada se vratio u klub.

"Nikola Kalinić i Mekintajter bili su mi prve dvije opcije za potpisivanje i mnogo sam ih htio. Kada me već pitate za Kalinića, veoma sam srećan jer ću ga trenirati. Uvijek sam do sada igrao protiv njega i uvijek mi je stvarao problem koji sam morao da riješim. Sada sam srećan i rekao sam mu - srećan sam što ću te konačno trenirati. Željeli smo njegovo liderstvo, njegov karakter. Željeli smo njegovo iskustvo, kvalitet. Zato smo ga doveli, a uz to je i Srbin. Bio je jedan od mojih osnovnih ciljeva i veoma sam srećan jer sam došao. Sigurno će biti jedan od vođa. Imamo Tea, njega... Drugi igrači su tu takođe koji mogu da vode tim. Koni, Kanan... To su košarkaši koji mogu da budu lideri u različitim utakmicama. Kada im je dan, mogu da ubiju protivnika i uvijek postoje igrači koji mogu da iskoče, poput Jaga."