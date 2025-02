"To je moderno ropstvo!": NBA liga na udaru, MVP Mundobasketa pobjesnio zbog trejda Luke Dončića

Denis Šreder ističe da zna da su košarkaši u NBA ligi u odličnom položaju, ali da to što ne mogu da odlučuju ništa kada su trejdovi u pitanju nije u redu.

Ne smiruje se situacija poslije trejda Luke Dončića u Los Anđeles Lejkerse. Košarkaši su uglavnom bijesni i ističu da sada niko nije siguran u svoju situaciju u klubu kada je jedan od najboljih košarkaša u ligi trejdovan. Posebno je bio kritičan Denis Šreder, iskusni njemački plejmejker koji je nekoliko puta u posljednje vrijeme mijenjao sredinu.

Organizator igre iz Braunšvajga je 2020. iz Oklahome otišao u Lejkerse, godinu dana kasnije je bio u Bostonu, a onda je 2022. potpisao za Hjuston. Ponovo se vratio u Lejkerse za sezonu 2022/23, a onda je prošle godine bio u Toronto Reptorsima na insistiranje Darka Rajakovića. Nakon toga je kratko ostao u Bruklinu, a MVP Svjetskog prvenstva je sada u Golden Stejtu. Nije mu svakako smetalo da ode u tim koji se bori za titulu i igra sa Stefom Karijem, ali...

"To je kao moderno ropstvo. Na kraju priče, to je moderno ropstvo. Svako može da odluči gdje ti ideš. čak i kada imaš ugovor. Naravno, mi zarađujemo mnogo novca i možemo da prehranimo porodice, ali na kraju dana oni samo kažu: 'Ne vraćaš se na posao sutra, ideš tamo', oni o tome odlučuju. Moraju to bar malo da promijene", rekao je Šreder.

Mora nešto da se promijeni

Iskusni njemački plejmejker je naglasio da je svjestan povlašćene pozicije NBA igrača, ali da i pored toga nije u redu to što se nimalo ne pitaju o svojoj sudbini kada dođe do razgovora o trejdu. "Ipak i dalje sam zahvalan što sam ovdje i što možemo da živimo svaki dan ovako. Mislim da je svako ko je ovdje blagosloven. Ali ako zaista razmislite o tome, zaista je ludo što organizacija može da ti kaže: 'Želimo da budeš timski orjentisan, ali ideš tamo.' To je previše", naglasio je on.

Osvrnuo se na dešavanja u njegovom sadašnjem timu. Kada je Golden Stejt 2022. godine osvojio svoju posljednju titulu Kevon Luni i Endru Vigins su bili jedni od najbitnijih karika u timu. Sada čekaju 6. februar da vide da li će biti trejdovani.

"Takav je NBA. Ne može tako da se postupa sa nekim ko te je odveo u NBA finale. Pogledajte Viginsa. Skoro da je bio MVP finala 2022. godine, a sada je u paketu za trejd. Kevon Luni je ovdje osvojio tri šampionska prstena, bio je jedan od ključnih igrača u osvajanju titula, a sada ga trejduju. Razumijem to u prvoj, drugoj godini, ali poslije nekog vremena ovdje... Ne znam. Moraju da promijene nešto u kolektivnom ugovoru, da nešto promijene bar malo."

Vratiće se u Njemačku

Sjajni lider njemačke reprezentacije je na kraju rekao da planira da ostane dugo u Golden Stejtu, ali da će se u jednom trenutku vratiti u domovinu i tu zaigrati košarku. "Ako ostane ovako, mislim da ćemo uraditi mnogo. Na kraju ostanete tako gdje vas cijene. Ja sam 12 godina u ligi i kada vas ljudi žele potrude se da se osjećate poštovano kada dođete na posao, da znaju da žele da budete tu. Za sada to rade. Počećemo opet da pobeđujemo i preokrenućemo sezonu, nadam se da nas čeka dug plejof. Imam još nekoliko sezona dok se ne vratim u Njemačku, tako da naravno da mi je sjajno ovdje", završio je Šreder.