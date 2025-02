"Jokiću, znaš da imamo hipodrome?": Isplivao snimak, ubjeđuje ga da ode iz Denvera

Karl Entoni-Tauns pozvao je suptilno Nikolu Jokića da pređe u Njujork Nikse.

Nikola Jokić je trostruki MVP, šampion NBA lige, najbolji košarkaš na planeti i dominira sa Denverom. U klubu ga obožavaju, ima ugovor na još četiri godine, uz igračku opciju u toj sezoni 2027/28. Hoće li je dočekati u Nagetsima?

Ako bude bilo do njega, to se neće promijeniti, voli i on klub iz Kolorada, ali je dokazano i da niko više nije siguran. Potvrdio je to trejd Luke Dončića koji je poslat u Lejkerse iz Dalasa. Pokušava sve to da iskoristi i Karl-Entoni Tauns i da vrbuje Srbina da dođe kod njega u Njujork Nikse.

Isplivao je i snimak iz svlačionice tokom Ol-stara u San Francisku gdje je doskorašnji igrač Minesote suptilno sugerisao Jokiću da dođe u Nikse. Znao je da ga gađa u slabu tačku. U njegovu ljubav prema konjima i nešto što nema u Denveru.

Tauns: "U Njujorku postoje hipodromi za trčanje konja, je l' da?

Jokić: "Da, ima ih dosta. Medouslnend, Jonkers. Ima ih još nekoliko. Veoma je dobro"

Kakav je Jokićev ugovor?

Jokić je do sada u karijeri zaradio 198 miliona dolara. U prve tri sezone zaradio je oko četiri miliona dolara i onda je uslijedio novi ugovor, ogromno povećanje plate, od 1,3 miliona do 25 miliona dolara.

Ove sezone Nikola će zaraditi 51 milion dolara, naredne plata raste na 55 miliona, pa u sezoni 2026/27 ide na 59 miliona i onda u 2027/28 na 63 miliona dolara. Tu postoji i jedna začkoljica, taj poslednji ugovor ima u sebi igračku opciju. To znači da Jokić sam može da odluči da li će da produži saradnju na još jednu sezonu ili ne. Naravno, sve to pod uslovom da do tada ne dođe do novog produžetka ugovora.

