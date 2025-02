Nikola Jokić pijan traži još piva, pogledajte hit scenu sa Olimpijskih igara (VIDEO)

Nikola Jokić tražio je da dobije još piva od Stiva Kera na Olimpijskim igrama

Reprezentacija Srbije osvojila je bronzu na Olimpijskim igrama u Parizu. U meču za treće mjesto pobijedila je Njemačku, ali je prije toga bila na korak da u polufinalu sruši Amerikance (95:91). Teško je to palo svima u timu tog dana, mada su poslije osvajanja medalje to znali da proslave i to spektakularno.