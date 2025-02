"Slušajte me, samo jedan igrač je u rangu Nikole Jokića"

Gilbert Arenas je istakao da je jedini košarkaš koji može da parira Nikoli Jokiću zapravo Luka Dončić.

Nikola Jokić je tri puta bio MVP NBA lige, a iako su ga mnogi kritikovali i smatrali da nije zaslužio prvu MVP titulu 2021. godine, on je do sada ubijedio i svoje najveće kritičare da je najbolji igrač lige. Sada je nekadašnji Ol Star plejmejker Gilbert Arenas objasnio da zapravo nema boljeg igrača oko koga može da se gradi tim od Nikole Jokića.

"Ovo je pitanje za vas momci. Da li biste prije imali Janisa ili Jokića kao franšiznog igrača?", upitao je novinar u jednoj emisiji. Odgovor je iznenadio mnoge jer Arenas nije stao na stranu Jokića samo kada je u pitanjju poređenje sa Janisom Adetokumbom već je istakao da zapravo niko drugi u NBA nije tako kvalitetan saigrač.

"Ja imam prvog pika i nemam nikog drugog u mom timu? Uh, onda bih uzeo Jokića. Možeš da staviš bilo koga sa Jokićem On će uspjeti da smisli kako će to da funkcioniše. Ako nema drugu opciju zna kako da dominira. Ako ima drugu opciju on zna kako da učini sve ostale da budu bolji. Tako da je idealan ako ćete da počnete ispočetka sa prvim pikom", rekao je Gilbert Arenas.

Možda samo Luka

Ipak u nastavku svog izlaganja je naglasio da bi eventualno izabrao jednog igrača prije Nikole Jokića, a to je Luka Dončić. "Onda ćete da krenete sa Jokićem. Cijela liga će birati Jokića prije Janisa, Jokića prije Vembanjame, Jokića prije Karija, Jokića prije... Slušajte, jedini čovjek koji će možda biti konkurencija Jokiću je Luka", naglasio je Arenas, a novinar je doda: "Jokić neće okrivljavati menadžment kada ne bude išlo, on će naći načina da odradi sve što je potrebno."

