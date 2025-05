"Pomislio sam na Spanulisa i odlučio - šutnuću kao i on": Gudurić u sekundi smislio trojku za titulu Evrolige

Heroj Fenerbahčea Marko Gudurić otkrio kako je dao trojku za pobjedu Fenerbahčea u finalu Evrolige protiv Monaka

Marko Gudurić dugo će pamtiti trojku kojom je "ovjerio" pobjedu Fenerbahčea protiv Monaka u finalu Evrolige. Opisao je nakon meča taj trenutak pri vođstvu svog tima od sedam razlike.

"To je bio neki instinkt, osjetio sam se dobro od početka utakmice, išao sam dva puta na polaganje, dobio ritam. Samo ova trojka na kraju... Kroz glavu mi je prošao Spanulis, taj njegov 'side-step', to ću da šutnem, samo iz leve ruke, on je to radio iz desne. Bacio sam je gore, pa šta bude. I hvala Bogu, ušla je", rekao je Gudurić u intervjuu za TV Arena sport.

Od druge četvrtine je teško hodao, na kraju je smogao snagu da pogodi trojku koja je potvrdila da je Fenerbahče novi šampion Evrope. Bio je to njegov 19. poen.

"Slava Bogu, bez njega smo niko i ništa. Ne znam odakle mi snage, to je samo njegovo djelo. Nevjerovatna sezona, dosta problema i nevjerovatno je da smo uspjeli da pobijedimo", dodao je on.

Poslije meča, Gudurić je podigao trofej Evrolige na insistiranje kapitena, Meliha Mahmutoglua, što je upotpunilo njegovu noć karijere.