Najveći rival "orlova" ostao bez još jednog igrača: Francuskoj otkazao i četvrti centar!

Autor Dragan Šutvić
0

Vensan Poarije još jedan je igrač reprezentacije Francuske koji će propustiti predstojeće Evropsko prvenstvo.

Francuska Vensan Poarije ne ide na Eurobasket Izvor: MN PRESS

Problemi za reprezentaciju Francuske ne prestaju. Poslije važnih i iskusnih igrača koji su otkazali učešće na predstojećem Evropskom prvenstvu, jedan od glavnih favorita ostao je bez još jednog centra. Vensan Poarije neće igrati za nacionalni tim.

Malo je reći da je reprezentacija Francuske oslabljena i zbog toga je novi izostanak još bolniji. Igrač Efesa Vensan Poarije, prema informacijama L'ekipa, neće igrati na Evropskom prvenstvu. Važan centar reprezentacije Francuske osjeća nelagodnost u desnom koljenu i zbog toga je podvrgnut pregledima, što dalje kaže da jedan od pretendenata na medalju neće moći da računa na važnog igrača.

Možda Poarije ne bi bio ključni igrač Francuske, ali posle otkaza koji su se desili u ovom timu, njegova uloga bila je veoma važna. Malo je reći da je pozicija centra ugrožena, pošto su prethodno učešće otkazali povrijeđeni Viktor Vembanjama, Rudi Gober i Matijas Lesor. Uz sve to, u timu Frederika Fotua neće biti i Evana Furnijea, takođe važnog strijelca za reprezentaciju Francuske.

Poznato je i da je Frank Nilikina precrtan sa spiska, igrač Partizana neće moći da doprinese na poziciji plejmejkera. Ta odluka je takođe pomalo začuđujuća s obzirom na to da je Nilikina već dugo vremena dio "trikolora". Bio je dio tima 2019. kad se Francuska stigla do bronzane medalje na Svjetskom prvenstvu, a učestvovao je i na Olimpijskim igrama.

Naravno, na spisku nema Nanda de Koloa, odnosno Nikola Batuma koji su se poslije Olimpijskih igara povukli iz nacionalnog tima. Ipak, ovaj tim i dalje ima igrače u koje polaže nadu, tu je Geršon Jabusele koji iza sebe ima veoma dobru NBA sezonu, kao i Ajzea Kordinije koji je bio veoma važan igrač u Evroligi. 

Francuska igra u grupi D i njeni rivali na Evropskom prvenstvu koje počinje 27. avgusta bićeBelgija, Slovenija, Izrael, Poljska i Island. 

