Kažu da je jedan od najboljih u 21. vijeku: Poslije 900 utakmica u NBA dao je prvi put 50+ poena

Najbolja partija u karijeri Kavaja Lenarda koji je poslije dvije titule i 900 utakmica u NBA dočekao da postigne 50 poena.

Izvor: ERIK S. LESSER/EPA

Kavaj Lenard važi za jednog od najboljih košarkaša 21. vijeka, odigrao je tačno 900 utakmica u NBA ligi, osvojio dvije titule, a tek prethodne večeri prvi put je odigrao partiju u kojoj je dao više od 50 poena.

To je postala gotovo normalna stvar u NBA ligi, daleko slabiji košarkaši od Lenarda su to odavno već uradili, a na najboljeg igrača Klipersa došao je pred pred sam kraj 2025. godine.

Kavaj Lenard Izvor: Youtube/NBA

U pobjedi L.A. Klipersa nad Detroitom (112:99), Lenard je igrao praktično sam i postigao je gotovo polovinu poena svog tima. Osim što je imao 55 poena, Lenard je dodao i 11 skokova, pet ukradenih, tri blokade, dvije asistencije... Dakle, radi se o vanserijskoj partiji, najboljoj u njegovoj karijeri.

Osim njega, za Kliperse je praktično igrao još samo Džejms Harden sa 22 poena, a jedino je još Batum bio dvocifren sa 12. Bogdan Bogdanović bio je van tima.

Kawhi vs Pistons:



55 PTS

11 REB

5 STL

3 BLK

5 3P



The first player in NBA history to reach those numbers in a game.pic.twitter.com/HIqpRUjuzx — StatMuse (@statmuse)December 29, 2025



Što se tiče Detroita, njega je predvodio njegov najbolji igrač Kejd Kaningem sa 27 poena, devet asistencija i pet skokova, ali bilo je to premalo da bi se "poništila" ovakva partija Kavaja Lenarda koja svakako ulazi u istorijske knjige, posebno ako znamo da je tek sa 34 godina "razbio kletvu" i prešao granicu od 50 poena.

NBA rezultati 29. decembar: