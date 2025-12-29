logo
Kažu da je jedan od najboljih u 21. vijeku: Poslije 900 utakmica u NBA dao je prvi put 50+ poena

Kažu da je jedan od najboljih u 21. vijeku: Poslije 900 utakmica u NBA dao je prvi put 50+ poena

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Najbolja partija u karijeri Kavaja Lenarda koji je poslije dvije titule i 900 utakmica u NBA dočekao da postigne 50 poena.

Kavaj Lenard poslije 900 utakmica dao 55 poena Izvor: ERIK S. LESSER/EPA

Kavaj Lenard važi za jednog od najboljih košarkaša 21. vijeka, odigrao je tačno 900 utakmica u NBA ligi, osvojio dvije titule, a tek prethodne večeri prvi put je odigrao partiju u kojoj je dao više od 50 poena.

To je postala gotovo normalna stvar u NBA ligi, daleko slabiji košarkaši od Lenarda su to odavno već uradili, a na najboljeg igrača Klipersa došao je pred pred sam kraj 2025. godine. 

Kavaj Lenard
Izvor: Youtube/NBA

U pobjedi L.A. Klipersa nad Detroitom (112:99), Lenard je igrao praktično sam i postigao je gotovo polovinu poena svog tima. Osim što je imao 55 poena, Lenard je dodao i 11 skokova, pet ukradenih, tri blokade, dvije asistencije... Dakle, radi se o vanserijskoj partiji, najboljoj u njegovoj karijeri.

Osim njega, za Kliperse je praktično igrao još samo Džejms Harden sa 22 poena, a jedino je još Batum bio dvocifren sa 12. Bogdan Bogdanović bio je van tima.


Što se tiče Detroita, njega je predvodio njegov najbolji igrač Kejd Kaningem sa 27 poena, devet asistencija i pet skokova, ali bilo je to premalo da bi se "poništila" ovakva partija Kavaja Lenarda koja svakako ulazi u istorijske knjige, posebno ako znamo da je tek sa 34 godina "razbio kletvu" i prešao granicu od 50 poena.

NBA rezultati 29. decembar:

  • Toronto - Golden Stejt 141:127*
  • Portland - Boston 114:108
  • Vašington - Memfis 116:112
  • L.A. Klipers - Detroit 112:99
  • L.A. Lejkers - Sakramento 125:101

Kavaj Lenard NBA liga

