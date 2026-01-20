logo
Horor povreda Džimija Batlera protiv Majamija

Horor povreda Džimija Batlera protiv Majamija

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Pogledajte kako je Džimi Batler u 37. godini doživio jednu od najtežih povreda u sportu.

Džimi Batler povrijedio prednje ukrštene ligamente Izvor: Twitter/@LegionHoops/Screenshot

Džimi Batler pao je na parket i uhvatio se za koljeno u trećoj četvrtini utakmice Golden Stejta i Majamija, a nije se dugo čekalo za potvrdu loših vijesti. Batler je pokidao ukrštene ligamente koljena i za njega je sezona završena.


Bilo je to doduše jasno čim je Batler počeo da zapomaže poslije pada na parket, a potom nije mogao da se osloni na nogu. Tek uz pomoć saigrača iznesen je sa terena, a dodatni pregledi u svlačionici, potom i u bolnici, potvrdili su da se radi o jednoj od najtežih povreda u sportu.


S obzirom na to da Batler ima već 36 godina, pitanje je i kako će izgledati njegova rehabilitacija, odnosno kada će se vratiti na parket sljedeće sezone.

Bez njega se vjerovatno i završavaju šampionske ambicije Golden Stejta, ako su i postojale do tog trenutka.

NBA rezultati 20. januar:

  • Atlanta - Milvoki 110:112
  • Klivlend - Oklahoma 104:136
  • Vašington - L.A. Klipers 106:110
  • Njujork - Dalas 97:114
  • San Antonio - Juta 123:110
  • Filadelfija - Indijana 113:104
  • Bruklin - Finiks 117:126
  • Detroit - Boston 104:103
  • Golden Stejt - Majami 135:112

