Darko Rajaković juri nekadašnju zvijezdu ABA lige

Srpski trener Darko Rajaković želi NBA prsten sa Torontom, a za to mu je potreban - Goga Bitadze.

Darko Rajaković je ove sezone uspio da digne tim Toronta na viši nivo i da ekipu iz Kanade dogura do vrha Istočne konferencije. Sada su Reptorsi treći iza Detroitan i Bostona, a ispred Njujorka i Klivlenda i neće mirovati. Pred krajnji rok za trejdove u februaru probaće da pojačaju poziciju centra.

Sa povređenim Jakobom Peltlom i Kolinom Marej-Bojlsom ostali su praktično samo na Sandru Mamukelašviliju od ozbiljnih opcija, a sada će probati da pojačaju svoje redove sa nama dobro poznatim imenom. Pominje se kao eventualno pojačanje Toronta i Danijel Gaford, ali Rajaković ipak prije svega želi nekadašnju zvijezdu ABA lige.

U pitanju je Goga Bitadze koji se prvo kalio u KLS-u u redovima Smedereva, a zatim blistao u Megi i Budućnosti. On ove sezone prosječno ima 5,9 poena i 5,2 skoka, a Rajaković misli da mu je potreban upravo igrač njegovog kalibra.

Još uvijek je mlad Bitadze, ima 26 godina, a u NBA ligi je od 2019. kada je draftovan kao 18. pik. Igrao je za Indijanu i Orlando, a u ABA ligi je bio MVP i najbolji mladi igrač. Što se tiče ugovora on ima potpisanu saradnju za ovu i sljedeću sezonu vrijednu oko 15.000.000 dolara. To je bitno jer Toronto želi na tom trejdu i da smanji svoj platni bilans kako bi izbjegao porez na luksuz.