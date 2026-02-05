logo
Leotar 03 pobjedom nad banjalučkim Mladim Krajišnikom osvojio Kup Srpske

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Košarkašice Leotara 03 osvojile su Kup Republike Srpske prvi put u klupskoj istoriji.

ŽKK Leotar 03 osvojio Kup RS Izvor: Facebook/ŽKK Leotar 03/Lokoportal

Trebinjke su sinoć u finalu u prepunoj Sportskoj dvorani u Bregovima savladale ekipu Mladi Krajišnik rezultatom 89:79.

Ključnu razliku domaće košarkašice ostvarile su u trećoj četvrtini zahvaljujući dobroj odbrani i brzoj tranziciji što je donijelo osjetniju prednost, koju su sačuvale do samog kraja.

Najzaslužniji za trijumf nad Banjalučankama bila je Miljana Đombeta, koja je zabilježila dabl-dabl sa 27 koševa, 15 asistencija i pet ukradenih lopti.

Odlične su bile i Jovana Milaković, koja je takođe ostvarila dabl-dabl učinak od 17 poena i 20 skokova, kao i Ana Kilibarda sa 16 poena i 10 skokova.

(MONDO)

Tagovi

ŽKK Leotar 03 KK Mladi Krajišnik

