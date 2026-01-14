logo
"Malene" izgubile službenim rezultatom zbog dresova!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Poznato zašto je duel banjalučkog Mladog Krajišnika i Džampera regitrovan 20:0 za klub iz Zenice.

Mladi Krajišnik izgubio od Džampera službenim rezultatom zbog dresova Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Košarkašice Mladog Krajišnika u utorak su izgubili utakmicu 12. kola Prvenstva BIH protiv Džampera iako ona nije ni odigrana.

Naime duel Banjalučanki koje su bile domaćin u dvorani Obilićevo registrovan je službenim rezultatom 20:0 za klub iz Zenice, a razlog je to što domaće košarkašice nisu koristile odgovarajuće dresove.

Rezultat iz Banjaluke je iznenadio ljubitelje košarke, a sada je sve poznato, nakon objašenjena u zvaničnom zapisniku utakmice.

"45 minuta prije početka utakmice domaća ekipa je upozorena od strane službenih lica da su dužni obezbijediti opremu za igru (dresove) u svjetloj boji, jer su igrače domaće i gostujuće ekipe izašle na teren u identičnoj - crvenoj boji opreme. Domaća ekipa je ponovo upozorena na navedeno 15 minuta prije početka utakmice. Početak utakmice je odgođen 15 minuta. S obzirom da se domaća ekipa nije pojavila na terenu u opremi svjetlije boje ili drugačije boje dresova protivničke ekipe sprovedeno je sudijsko podbacivanje, utakmica nije odigrana“, naveo je delegat utakmice u zapisniku.

KK Mladi Krajišnik košarka

