Kris Pol završio karijeru, nije zaslužio ovakav kraj: Otkaz za otkazom, nisu mu dali da ode kako je htio

Čuveni Kris Pol, jedan od najboljih plejmejkera u istoriji košarke, završio je karijeru poslije još jednog otkaza

Izvor: Christian Petersen / Getty images / Profimedia

Čuveni NBA plejmejker Kris Pol (40) definitivno je završio karijeru. Učinio je to nakon što je dobio otkaz u Toronto Reptorsima, u koje je stigao 4. februara iz Los Anđeles Klipersa, koji ga takođe nisu htjeli. Imao je plan da u franšizi iz El-Eja završi karijeru na kraju sezone, ali je ipak bio prinuđen da ranije okonča sve.

"To je bilo to. Poslije 21 godine, povlačim se iz košarke", napisao je on na društvenim mrežama u petak uveče.

Reptorsi su mu otvoreno poručili da ne računaju na njega i da će se brzo rastati, jer ga ni srpski trener Darko Rajaković nije vidio u svojim planovima dok njegovom timu veoma dobro ide sa plejmejkerom Imanuelom Kviklijem (26).

Kris Pol je počeo sezonu u Klipersima, timu u kojem je postao jedna od legendi čitave franšize, ali ni u El-Eju nisu željeli da ostane do kraja sezone, kada je prvobitno trebalo da bude kraj. Početkom decembra kulminirao je navodno loš odnos Pola i trenera Klipersa Tajrona Lua. NBA insajder Šams Čaranija tada je objavio da Pol i Lu drugačije vide košarku i da čak ne razgovaraju.

Zanimjivo je to da je Pol trejdovan u Reptorse u trejdu tri tima, a Klipersi su za njega dobili pravo da draftuju kapitena Partizana Vanju Marinkovića (29).

NBA zabranila da pređe u Lejkerse

Tako je tiho ugašena karijera započeta 2005. godine u Nju Orleans Hornetsima, u kojima je igrao godinama sa Predragom Stojakovićem. Pol je potom 2011. prešao u Kliperse kada je navodno komesar NBA lige Dejvid Štern zabranio njegov trejd u Lejkerse. U dresu manje popularnog tima u El-Eju nastupao je sve do 2017, a potom je igrao za Hjuston Roketse do 2019, pa sezonu za Oklahomu i još tri za Finiks Sanse, u kojima je igrao NBA finale, ali nije uspio da osvoji titulu, što ostalo jedino što mu fali u karijeri.

U smiraj karijere proveo je po sezonu u Golden Stejtu i San Antoniju, sve do aktuelne, 2025/26, njegove posljednje, koju neće pamtiti po dobru. Odlazi kao jedan od najboljih plejmejkera svih vremena, član čak 11 idealnih petorki NBA lige, devetostruki član najboljeg defanzivog tima, pet puta najbolji asistent lige... Takođe, bio je i veliki borac za prava igrača i osam godina je vodio njihov sindikat u NBA ligi.

Takođe, 2021. godine proglašen je za jednog od 75 najboljih igrača u istoriji.

"Neki će vas voljeti, mnogi neće"

"To je to. Poslije više od 21 godine, povlačim se iz košarke. Dok ovo pišem, zaista je teško znati kako bi trebalo da se osjećam, ali dogodilo se i to, a ljudi bi bili iznenađeni - da nemam odgovor! Ipak, uglavnom sam ispunjen velikom radošću i zahvalnošću. Dok je gotovo poglavlje u kojem sam bio 'NBA igrač', košarkaška igra će zauvijek biti utkana u DNK mog života. Bio sam u NBA više od polovine svog života i to kroz tri decenije. Ludo je čak to i izgovoriti! Nevjerovatan blagoslov je bilo to da sam igrao košarku za život i to je nosilo i veliku odgovornost. Sve sam to prihvatio. Dobro i loše. I kao neko ko uči čitavog života, znam da je liderstvo teško i da nije za slabe. Neko će vas voljeti, mnogi neće, ali cilj je uvijek cilj i moje namjere su uvijek bile iskrene (čovječe, koliko volim da se takmičim!)", napisao je Kris Pol između ostalog.