Denver u ponoć osigurao pojačanje za plejof: Defanzivni specijalac će pomoći Jokiću da osvoji NBA titulu

Spenser Džouns je dobio garantovani ugovor u Denveru i to znači da ćemo ga sa Nikolom Jokićem gledati u plejofu NBA lige.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Denver Nagetsi su u ponoć objavili da potpisuju novi ugovor sa Spenserom Džounsom! Košarkaš koji je nenamjerno povrijedio Nikolu Jokića na meču sa Majamijem dobio je novi ugovor od tima kako bi mogao da nastupi u plejofu. U čemu je stvar?

Do sada je ove sezone Spenser Džouns bio na "dvostranom ugovoru" prema kome je on mogao da bude u sastavu na 50 utakmica ove sezone, ali samo u regularnom dijelu takmičenja. Igrači sa takvim ugovorima ne mogu da igraju u plejofu i baš zato je Džounsu ponuđen novi ugovor.

Džouns je startovao na 34 meča ove sezone i prosječno je bilježio 6 poena iz 3,1 skok i za tri je šutirao 41,4 odsto sa pozicije krila. Takođe bio je vrlo važan defanzivni šraf u ekipi i žele ga u sastavu u borbi za titulu u Koloradu.

Ko je Spenser Džouns?

Džouns ima 24 godine i nakon završenog Stenforda nije draftovan, ali ga je doveo Denver i razvijao u razvojnoj ligi u timu Grand Rapids Golda.Prošle sezone je na 20 utakmica igrao prosečno tek 6,3 minuta i imao 1,3 poena po meču. Ove sezone jre recimo Dalasu dao 28 poena.

Takođe razlog za to što je dobio ugovor je i to što je Hanter Tajson trejdovan u Bruklin. Zbog toga se otvorilo mjesta u budžetu da Džouns potpiše ugovor do kraja sezone, a da Denver ipak ne plaća porez na luksuz.

Na početku naredne sezone će prema navodima američkih novinara Spenser Džouns biti ograničeno slobodan agent, što znači da će Denver moći da izjednači ponudu bilo kog tima koji bude htio da ga odvede iz Nagetsa.