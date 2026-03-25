Bivši kapiten Partizana i ljubimac Grobara Žofri Lovernj oglasio se o povratku u klub na ljeto.
Da li će se bivši centar i kapiten Partizana Žofri Lovernj (34) vratiti na ljeto u Humsku? Njegov dolazak u Beogradsku arenu na utakmicu protiv ASVEL-a nagovijestio je da bi to moglo da se dogodi, a onda je pred novinarima govorio potpuno otvoreno.
"Dovoljan je poziv da bih se vratio. Ostoja Mijailović me želi, kao i mnogi drugi ljudi. Vidjećemo, pričao sam više puta da želim karijeru da završim ovdje. Zvali su me i prije početka sezone, Ostoja me je želio, nije se ostvarilo. Bilo je poziva i tokom sezone, ali nisam mogao Kuvajt da napustim. To su razlozi. Ne znam da li će se desiti na ljeto. Učim srpski i hoću da živim ovdje kad završim karijeru", rekao je Lovernj poslije utakmice novinarima.
Francuz je ove sezone igrao u Kuvajtu, dok tamošnja takmičarska godina nije naprasno prekinuta. Bio je upitan da komentariše sezonu crno-bijelih poslije njihovog četvrtog trijumfa u nizu u Evroligi, za seriju kojom popravljaju utisak na oproštaju od evropske 2025/26.
"Mogu da pričam slbodno i a kažem da je sezona razočaravajuća. Tim igra mnogo bolje u posljednjih nekolko sedmica. Kasno je za Evroligu, ali ne i za ostala takmičenja. Nadam se da ćemo naći rješenje", rekao je Francuz koji je ostavio dubok trag u crno-bijelom od 2013. do 2015.
Grobari mu skandirali ime kad su ga ugledali
"Ostoja me želi, dovoljan je poziv da se vratim": Žo Lovernj hoće da završi karijeru u Partizanu
Navijači su ga dočekali aplauzima kada je ušao u Beogradsku arenu.
"Bilo je sjajno. Lakše je gledati meč nego igrati protiv Partizana, uvijek sam mrzio kada igram protiv Partizana. Znam da me žele nazad. Volim ih i nemam šta mnogo da dodam na to", kazao je on kroz osmijeh.
Lovernjov povratak u Humsku prethodnih sedmica je nagovijestio i predsjednik kluba Ostoja Mijailović, najavivši da će raditi na tome da se Francuz vrati.
"Ne razumijem vaše padeže, teško mi je sa disleksijom"
Ono što mnogi nisu znali jeste da Lovernj ima disleksiju, ali da se trudi da uči srpski i da pazi.
"Uvijek sam vježbao srpski. Moj srpski je sve bolji, rekao sam da hoću da živim ovdje i to je istina. Moja djeca će brže i bolje da pričaju na srpskom. Ja ne mogu da naučim vaše padeže. Pokušavam te padeže da razumijem, ali mi ne ide. Francuski i srpski nisu toliko slični, to je teško, uz to sam disleksičan i to mi otežava sve. Potrebne su mi godine, ali učim polako i dobro pričam", završio je Lovernj.