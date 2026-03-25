"Ostoja me želi, dovoljan je poziv da se vratim": Žo Lovernj hoće da završi karijeru u Partizanu

Autori Mladen Šolak Autori Nemanja Stanojčić
Bivši kapiten Partizana i ljubimac Grobara Žofri Lovernj oglasio se o povratku u klub na ljeto.

Žo Lovernj hoće da završi karijeru u Partizanu Izvor: MONDO/MN Press

Da li će se bivši centar i kapiten Partizana Žofri Lovernj (34) vratiti na ljeto u Humsku? Njegov dolazak u Beogradsku arenu na utakmicu protiv ASVEL-a nagovijestio je da bi to moglo da se dogodi, a onda je pred novinarima govorio potpuno otvoreno.

"Dovoljan je poziv da bih se vratio. Ostoja Mijailović me želi, kao i mnogi drugi ljudi. Vidjećemo, pričao sam više puta da želim karijeru da završim ovdje. Zvali su me i prije početka sezone, Ostoja me je želio, nije se ostvarilo. Bilo je poziva i tokom sezone, ali nisam mogao Kuvajt da napustim. To su razlozi. Ne znam da li će se desiti na ljeto. Učim srpski i hoću da živim ovdje kad završim karijeru", rekao je Lovernj poslije utakmice novinarima.

Žofri Lovernj o povratku u Partizan
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Francuz je ove sezone igrao u Kuvajtu, dok tamošnja takmičarska godina nije naprasno prekinuta. Bio je upitan da komentariše sezonu crno-bijelih poslije njihovog četvrtog trijumfa u nizu u Evroligi, za seriju kojom popravljaju utisak na oproštaju od evropske 2025/26.

"Mogu da pričam slbodno i a kažem da je sezona razočaravajuća. Tim igra mnogo bolje u posljednjih nekolko sedmica.  Kasno je za Evroligu, ali ne i za ostala takmičenja. Nadam se da ćemo naći rješenje", rekao je Francuz koji je ostavio dubok trag u crno-bijelom od 2013. do 2015.

Grobari mu skandirali ime kad su ga ugledali

Navijači su ga dočekali aplauzima kada je ušao u Beogradsku arenu.

"Bilo je sjajno. Lakše je gledati meč nego igrati protiv Partizana, uvijek sam mrzio kada igram protiv Partizana. Znam da me žele nazad. Volim ih i nemam šta mnogo da dodam na to", kazao je on kroz osmijeh.

Lovernjov povratak u Humsku prethodnih sedmica je nagovijestio i predsjednik kluba Ostoja Mijailović, najavivši da će raditi na tome da se Francuz vrati.

"Ne razumijem vaše padeže, teško mi je sa disleksijom"

Žofri Lovernj došao da gleda Partizan
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Ono što mnogi nisu znali jeste da Lovernj ima disleksiju, ali da se trudi da uči srpski i da pazi.

"Uvijek sam vježbao srpski. Moj srpski je sve bolji, rekao sam da hoću da živim ovdje i to je istina. Moja djeca će brže i bolje da pričaju na srpskom. Ja ne mogu da naučim vaše padeže. Pokušavam te padeže da razumijem, ali mi ne ide. Francuski i srpski nisu toliko slični, to je teško, uz to sam disleksičan i to mi otežava sve. Potrebne su mi godine, ali učim polako i dobro pričam", završio je Lovernj.

Možda će vas zanimati

KK Partizan Žofri Lovernj košarka

