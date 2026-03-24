Partizan pobijedio u drami, Karlik riješio meč sekund prije kraja: Četvrti trijumf crno-bijelih u nizu!

Crno-bijeli savladali ASVEL pogotkom Karlika Džounsa sa linije penala 1,1 sekund do kraja.

Izvor: MN PRESS

Partizan je u dramatičnoj završnici pobijedio ASVEL, 79:78, pogotkom Karlika Džounsa iz slobodnog bacanja 1,1 sekund prije kraja. Namjerno je promašio drugo, znajući da Francuzi neće stići da uhvate loptu i da organizuju šut za pobjedu. Smirenošću u momentu odluke, Amerikanac je donio crno-bijelima četvrtu uzastopnu pobjedu u Evroligi, za skor 13-20.

U uzbudljivoj završnici Partizan je zahvaljujući prisebnosti Dilana Osetkovskog (16 poena, 4/5 za tri) ostao u igri i stekao šansu da pobijedi. Karlik Džouns je preuzeo odgovornost u posljednjem napadu od 20 sekundi, ASVEL je odlučio da pokuša da odbrani i da izbori produžetak, a plejmejker je znao kako da uđe u reket i u gužvi iznudi prekršaj i slobodna bacanja.

"Bila je ovo ružna pobjeda, ali pobjeda je pobjeda", rekao je Karlik Džouns poslije utakmice.

Crno-bijeli su se borili sa svojim oscilacijama, loše počeli, dopuštali ASVEL-u da izbori neizvjesnu završnicu, a u njoj i da stekne prednost. Ipak, uz pojačanu odbranu Sterlinga Brauna i jako bitnu ukradenu loptu u posljednjem minutu, kao i uz pogotke Osetkovskog i Džounsa, crno-bijeli su našli put da pobijede i da se tako oduže navijačima koji su došli da ih podrže na početku "duple" evroligaške nedjelje.

I naredne mečeve crno-bijeli će igrati u Beogradskoj areni u Evroligi - u petak protiv Valensije, a narednog četvrtka i protiv Crvene zvezde, kao gost, na istom mjestu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!