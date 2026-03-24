Utakmice Partizana u Evroligi biće snimane zbog posebnog razloga

Predstojeće utakmice Partizana u Beogradskoj areni biće snimane i zbog filma koji se snima u srpskoj prestonici.

Izvor: MN PRESS

Predstojeće evroligaške utakmice Partizana biće snimane i iz jednog dodatnog razloga. U pitanju je film "Import" koji snima reditelj Pol Škordof i u kom će važnu ulogu imati crno-bijeli. Tako će mečevi koji se budu igrali u Beogradskoj areni protiv Valensije, Žalgirisa i Baskonije da budu snimani i neke scene će završiti u filmu.

Radi se o filmu kanadsko-francusko-srpske produkcije i realizuje se uz saradnju sa Partizanom. Što se tiče radnje filma radi se o američkom košarkašu Deniju Ingramu koji se poslije teške povrede ramena našao u Beogradu bez angažmana i u naizgled beznadežnoj situaciji.

"Autori filma na čelu sa rediteljem Škordofom odabrali su Srbiju i Partizan zbog bogate i međunarodno poznate košarkaške tradicije. Međunarodnoj glumačkoj ekipi priključeni su i neki od poznatih srpskih glumaca poput Miloša Timotijevića, Borisa Isakovića, Luke Grbića, Miloša Milakovića", navodi se u saopštenju.

Premijera filma "Import" očekuje se u prvoj polovini 2027. godine, a biće emitovan i u srpskim bioskopima.

Što se Partizana tiče, ekipa Đoana Penjaroje večeras igra prvi od dva meča u duploj evroligaškoj nedjelji. Dočekuje francuski Asvel u Areni (20.45 časova), pa će onda u petak da dočeka i Valensiju (20.30h).

