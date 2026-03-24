Bolna povreda Partizanovog centra u Areni

Tonje Džekiri doživio jako bolan duel i pad na utakmici protiv ASVEL-a.
Centar Partizana Tonje Džekiri doživio je veoma bolnu povredu na utakmici protiv ASVEL-a u Beogradskoj areni. U borbi za loptu u reketu, Džekiri je doživio hiperekstenziju koljena i pao je sa bolnom grimasom na licu.
Doktor crno-bijelih Momčilo Jakovljević odmah je došao sa klupe do tog dijela terena, a sreća je da je iskusni centar sam otišao na klupu, što daje nadu da se nije ozbiljno povrijedio.
Pogledajte tu scenu:
I navijači u Beogradskoj areni zaćutali su u trenutku u kojem je na video-bimu prikazivan snimak te situacije.