Bolna povreda Partizanovog centra u Areni

Tonje Džekiri doživio jako bolan duel i pad na utakmici protiv ASVEL-a.

Centar Partizana Tonje Džekiri doživio je veoma bolnu povredu na utakmici protiv ASVEL-a u Beogradskoj areni. U borbi za loptu u reketu, Džekiri je doživio hiperekstenziju koljena i pao je sa bolnom grimasom na licu.

Doktor crno-bijelih Momčilo Jakovljević odmah je došao sa klupe do tog dijela terena, a sreća je da je iskusni centar sam otišao na klupu, što daje nadu da se nije ozbiljno povrijedio.

I navijači u Beogradskoj areni zaćutali su u trenutku u kojem je na video-bimu prikazivan snimak te situacije.