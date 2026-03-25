Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Janika Sinera zbog ovoga niko ne voli od kolega: Iz sve snage napucao mladog Amerikanca

Goran Arbutina
Pogledajte kako je Janik Siner udario lopticom svog protivnika Aleksa Mikelsena.

Janik Siner napucao lopticom Aleksa Mikelsena Izvor: Twitter/@jannik_files/Screenshot

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u četvrtfinale mastersa u Majamiju pošto je bez većih problema pobijedio mladog Aleksa Mikelsena za 100 minuta na terenu. Siner je slavio 7:5, 7:6, pokazujući najbolji nivo tenisa baš kada je bilo najvažnije, u neizvjesnoj završnici i pri onim najtežim poenima.

Međutim, znao je Siner da pribegne i potezima koji nisu baš za pohvalu. Siner je bio spreman da uradi sve da bi došao do pobjede, pa i da "napuca lopticom" Aleksa Mikelsena. Pogledajte tu situaciju:


Bilo je to u prvom setu, na Mikelsenov servis, kada je bilo jasno da je mladi Amerikanac izgubio poen. Prišao je mreži i predao se, a Siner je mogao da bira gde će da pošalje lopticu. U tom trenutku raspalio je iz sve snage i udario je Mikelsena, koji nije mogao da veruje šta se dešava.

Istina, odmah se Siner izvinio, ali ne deluje da je Mikelsen bio previše oduševljen, kiselo se nasmejao kada je video šta je njegov protivnik uradio i kakvom se taktikom služi.


To je samo još jedan od dokaza koji idu u prilog tezi da Janik Siner nije omiljen među kolegama, posebno mlađima.

U narednom kolu igraće protiv još jednog Amerikanca, Frensisa Tijafoa koji će sigurno imati lepu podršku navijača, a nadamo se da će stadion biti nešto ispunjeniji - pošto su u duelu Sinera i Mikelsea tribine bile poluprazne. To svakako nije dobra vest kada igra drugi teniser sveta.

Novak Đoković se krsti posle pobede nad Sinerom
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

