Najviši košarkaš svijeta izazvao zemljotres: Kreće "otimanje" za Olivera od 236 centimetara

Potres u američkoj koledž košarci gde je Oliver Riju najavio da odlazi iz Floride i da ulazi u takozvani "transfer portal".

Najviši košarkaš svijeta Oliver Riju - koji ima 236 centimetara - odlučio je da mu je dosta "grijanja klupe na Floridi" i donio je odluku koja je odmah izazvala "zemljotres" u američkoj koledž košarci. Prema izveštajima ESPN-a, Oliver Riju je obavijestio sve da je zatražio transfer i planira da promijeni sredinu tokom ljeta.

Oliver je bio nezadovoljan malom minutažom u redovima Floride, posebno u plej-ofu, kada gotovo da nije ni igrao, tako da će sada potražiti novu sredinu u kojoj će imati priliku više da igra i da se razvija, potencijalno i za NBA ligu.

"Zaista je teško pretočiti u riječi šta su mi značile ove posljednje dvije godine i ovo iskustvo. Od odrastanja u Kvebeku u Kanadi, do predstavljanja ovog nevjerovatnog programa, nošenja ovih boja i takmičenja na najvišem nivou - sve to je jedno od najvećih priznanja u mom životu. Nakon što sam uzeo vrijeme da razmislim o svom putu i o onome što je najbolje za moju budućnost, odlučio sam da uđem u 'transfer portal'", napisao je Oliver Riju i zahvalio se svim trenerima na pomoći u prethodnom periodu, istakavši da su uložili veliki napor.



"I najvažnije, hvala navijačima. Vaša energija, strast i podrška znače mi sve. Bili ste uz mene kroz sve i zauvijek sam zahvalan što sam deo ove porodice. Ovo vrijeme koje smo proveli zajedno zauvijek će imati posebno mjesto u mom srcu", dodao je još Oliver Riju u svom oproštaju od Floride na Instagramu.

Ko je Oliver Riju?

Ovaj košarkaš rođen je 2. februara 2006. godine u Terebornu, u kanadskoj pokrajini Kvebek. Otac mu je dvometraš i odbojkaš, a stariji brat košarkaš visok 206 centimetara. Počeo je da se bavi košarkom sa pet godina, a kada je sa 12 godina izrastao do 208 centimetara zaigrao je kratko i za Real Madrid. Poslije igranja u junuorskim timovima sa U18 i U16 timovima Kanade je uspio da osvoji dve bronze na međunarodnim takmičenjima.

Ostaje da se vidi gdje će nastaviti karijeru poslije Floride, pošto je u prvoj sezoni imao malu minutažu, bilježeći manje od poena po meču, a ubijeđen je ovaj 20-godišnjak da zaslužuje više.

Podsjetimo, Olivera Rijua i njegovu Floridu zaustavila je Ajova, ekipa koju je kasnije izbacio Ilinois - klub za koji igra i mladi Andrej Stojaković. Sin Peđe Stojakovića se sa "balkanskom družinom" plasirao na fajnal-for NCAA turnira, gdje će igrati protiv Jukona, dok su sa druge strane kostura Arizona i Mičigen