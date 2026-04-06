Košarkaši Makabija se hitno vratili za Beograd: Drama pred ključni meč koji zanima navijače Zvezde

Makabi gostuje Baskoniji u Vitoriji u 36. kolu Evrolige.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Makabija igraju ključnu utakmicu protiv Baskonije u Vitoriji u utorak od 21 čas, ali ih je neočekivan problem spriječio da stignu u Španiju u predviđeno vrijeme.

Kako je naveo izraelski tim u kratkom saopštenju, zbog kvara na avionu tim je morao da se vrati nazad na aerodrom u Beogradu i let je pomjeren.

"Zbog kvara na avionu, tim je bio primoran da sleti nazad u Beograd i poletjeće kasnije večeras za Vitoriju", naveli su iz Makabija.

עקב תקלה במטוס, הקבוצה נאלצה לנחות בחזרה בבלגרד ותמריא מאוחר יותר הערב לוויטוריה — Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabiTLVBC)April 6, 2026

Podsjetimo, poslije zaoštravanja sukoba na Bliskom istoku, Makabi se vratio u Beograd gdje je igrao svoje utakmice u protekle dvije sezone.

Izraelci su jedan od najvećih konkurenata Crvenoj zvezdi za plej-in pozicije i trenutno se nalaze na 11. mjestu sa jednom pobjedom manje od crveno-bijelih (18).