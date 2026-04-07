Partizan dobro pamti "-41" iz Kaunasa: Vrijeme je za osvetu u Areni

Partizan dobro pamti "-41" iz Kaunasa: Vrijeme je za osvetu u Areni

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
KK Partizan je na zanimljiv način najavio predstojeći meč Evrolige protiv Žalgirisa koji se igra u petak u Areni.

Partizan je spreman i želi evroligaški revanš. Dobro pamte crno-beli debakl u Kaunasu kada su izgubili od Žalgirisa (109:68). Sada će imati priliku za osvetu i to pred svojim navijačima u petak u Beogradskoj areni (20.30 časova). Napravili su i zanimljivu najavu za taj meč.

Iskoristili su i riječi čuvenog glumca Morgana Frimena i podsjetili baš na taj težak poraz iz Kaunasa (19. decembra) i žele da se pokažu u drugom svetlu. Tada je ekipu vodio Mirko Ocokoljić i bio je to težak udarac za sve. Sve to biće dodatni motiv za ekipu Đoana Penjaroje i nadaju se da će dvorana da bude puna za taj meč. Poruka "Naš grad, naš ponos" je bila kratka i jasna od strane Partizana za navijače i podršku kakvoj se nadaju.

Prije okršaja sa litvanskim timom ekipu čeka meč protiv Efesa u Istanbulu (sreda 8. april u 19.30 časova. Partizan će pokušati da nastavi pobednički niz u Evroligi pošto trenutno ima šest uzastopnih pobjeda poslije trijumfa u večitom derbiju protiv Zvezde.

KK Partizan Evroliga KK Žalgiris

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

