Karlik Džouns o najvećem rivalstvu: "Nama treba Zvezda, a njoj Partizan"

Najbolji košarkaš Partizana Karlik Džouns govorio je o najvećem rivalstvu koje je vidio - između Crvene zvezde i Partizana.

Karlik Džouns nedavno je najavio da će njegova ekipa biti veoma motivisana protiv Crvene zvezde - i to je potvrđeno velikom pobedom Partizana (89:84) u 34. kolu Evrolige. Od povratka Džounsa, Partizan se preporodio, a južnosudanski reprezentativac ističe da su crno-bijelima potrebne jake utakmice sa Zvezdom.

"Nevjerovatne su utakmice. Najbolje rivalstvo u cijeloj košarci, iskreno. Ovo je ludo rivalstvo. Ljudi dolaze iz cijelog svijeta da gledaju ovu utakmicu, neki vjerovatno ne znaju ništa o košarci i ne prate, ali tu su, navijaju, prate, uživaju u atmosferi, koja je nevjerovatna. Posebno u zemlji koja živi za košarku", rekao je Karlik Džouns za "Mozzart Sport" i potom rekao vrlo važnu stvar.

"Oba tima su potrebna jedna drugom. Nama treba Crvena zvezda i mi njima. Uvijek je borba, takmičenje, sjajno je biti dio toga. Ja živim za takve utakmice. To su utakmice na velikoj pozornici, gdje ima strasti, gdje hoćeš da pobijediš za sebe, za prestiž, trenera i navijače. Ponosim se time, moji saigrači i protivnici se ponose. Kada sve to spojiš, dobiješ nevjerovatnu utakmicu".

Istakao je Karlik Džouns i da se sada polako privikao na sistem Đoana Penjaroje, kod koga se igra brza košarka, a dodaje da je sada fokus na ABA ligu - gdje je Partizan prvo mjesto prepustio Budućnosti.

"Teško će biti. Kao što kažem, hoćemo da igramo dobru košarku, da igramo na pravi način. Što se tiče Evrolige, plej-of nam nije bio blizu, ali želimo da nastavimo da igramo ovako jer može da se prelije na ABA ligu, što je dobro za nas", rekao je Karlik Džouns i dodao:

"Da ostavimo tu motivaciju, energiju i atmosferu u ekipu. Biće teško odbraniti titulu, svi dolaze po nas, naši rivali su dobre ekipe. Svaka utakmica koju budemo igrali protiv Crvene zvezde biće borba, tu je i Dubai, namučili su nas prošli put u plej-ofu. Budućnost je tu kao vicešampion, ne možeš ni njih da otpišeš. Bore se, dobar su tim. Nikada se ne zna, moraš samo da budeš spreman. Samo da završimo Evroligu na pravi način i da nastavimo dalje u ABA ligi".

Protiv Crvene zvezde je uvijek zanimljivo igrati.

