"Ništa nisam potpisao, to je sve": Karlik Džouns progovorio o novom ugovoru sa Partizanom

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Lider košarkaša Partizana Karlik Džouns otkrio je kako teku pregovori o njegovom novom ugovoru sa crno-bijelima

Karlik Džouns nisam potpisao novi ugovor sa Partizanom Izvor: R.R./ATAIMAGES

Partizanov plejmejker Karlik Džouns (28) izjavio je da nije potpisao ugovor novi ugovor, o čemu se nagađa već sedmicama.

"Ništa nisam potpisao. To je sve što mogu u ovom trenutku da kažem", rekao je reprezentativac Južnog Sudana za crnogorski portal "mnemagazin.me" poslije poraza svog tima od Budućnosti u hali Morača.

O meču je govorio kratko i ukazao na to da su greške koštale crno-bijele.

"Teška utakmica, na gostujućem terenu, neprijateljska atmosfera protiv jakog protivnika. Nismo imali dovoljno treninga, nismo igrali dovoljno čvrsto, previše propuštenih detalja i previše grešaka nas je koštalo utakmice", rekao je lider crno-bijelih.

Karlik Džouns igra za Partizan od ljeta 2024. i jedan je od najboljih stranaca u novijoj istoriji kluba. Sa crno-bijelima je prošle sezone osvojio ABA ligu i njegova povreda početkom takmičarske 2025/26 u velikoj meri je uticala i na krizu igre i kluba koja je trajala mjesecima.

Prethodnih dana nagađalo se da će Džouns dobiti pet miliona evra za novi ugovor sa timom iz Humske.

