Radnik iz Bijeljine odustao od učešća u plej-ofu zbog nedostatka novca

Košarkaški klub Radnik iz Bijeljine prinuđen je da odustane od nastupa u polufinalu plej-ofa Prve lige Republike Srpske, iako je u tekućoj sezoni osvojio drugo mjesto u završnici regularnog dijela takmičenja.

U zvaničnom saopštenju bijeljinskog kluba navodi se da je glavni razlog nedostatak finansijskih sredstava, uključujući dugovanja prema Košarkaškom savezu Republike Srpske.

"Iako smo ostvarili veliki uspjeh i plasirali se u polufinale plej-ofa, primorani smo da odustanemo jer nam nedostaju finansijska sredstva", naveli su Semberci u saopštenju.

Iz kluba su podsjetili da je iz gradskog budžeta za prošlu godinu isplaćena samo jedna tranša od svega 31.000 KM, umjesto planiranih više od 120.000 KM. Situacija je dodatno otežana jer ni za 2025. godinu nisu dobili gotovo ništa, a već su zakoračili u 2026.

"Zahvaljujući isključivo trudu i sportskom entuzijazmu takmičili smo se u skoro nemogućim uslovima. Ljubav prema košarci ruši granice, ali ovu finansijsku prepreku nismo u stanju da preskočimo", poručili su iz Radnika.

Klub se posebno ponosi činjenicom da je jedini tim u Republici Srpskoj sastavljen isključivo od domaćih igrača - momaka iz Bijeljine. Takođe su jedini koji su, uz pomoć Gradske uprave, izmirili sve poreske obaveze.

U saopštenju su istakli i uspjeh mlađih kategorija: drugi tim Radnika (pioniri, kadeti i juniori) imao je odličnu sezonu, a juniorski tim je osvojio polufinalni turnir i plasirao se među četiri najbolje ekipe u Srpskoj.

"Ostaje veliko razočaranje i žal što naši košarkaši neće moći da pokažu svoje umijeće u plej-ofu. Veoma smo zabrinuti zbog neizvjesne budućnosti bijeljinskog sporta i načina na koji ćemo ubuduće motivisati omladinu i vratiti im vjeru u sport kao simbol zajedništva i zdravog razvoja", zaključeno je u saopštenju Radnika.

