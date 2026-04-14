KK Radnik ipak igra u plej-ofu!

Bijeljinci će ipak nastaviti sa takmičenjem u Prvoj ligi Republike Srpske.

Izvor: Facebook/KK Radnik

Iako je prije sedam dana stiglo saopštenje da klub zbog teške finansijske situacije odustaje od nastupa u plej-ofu, košarkaši Radnika ipak će se boriti za titulu u Prvoj ligi Republike Srpske i povratak u elitni rang bh. košarke.

Rekao je ovo za Glas Srpske trener bijeljinskog kluba Igor Krajišnik, navodeći da je klupsko rukovodstvo uspjelo da pronađe određena sredstva koja su neophodna kako bi drugoplasirani tim iz ligaškog dijela takmičenja nastavio sa borbom na parketu.

"Dogurali smo bez finansija do kraja sezone i bilo bi ružno da smo odustali sada kad je došao najzanimljiviji dio takmičenja. Ipak, ne treba da se zavaravamo, situacija je i dalje teška, ali momci su svojim zalaganjem zaslužili da igraju plej-of za kojeg su se borili od prošle jeseni. Žalosno je što niko nema sluha za ove mlade momke koji se bore cijele sezone", riječi su Krajišnika, čija će ekipa u polufinalu odmjeriti snage sa Prijedorom, koji je ligu završio na trećem mjestu.

Prva utakmica igra se danas od 17.00 časova u Bijeljini.

"U skladu sa mogućnostima spremamo se za polufinale. Igrali smo dva puta ove sezone i oba puta slavili tako da se dobro poznajemo. Prijedor-Spartak je dobra ekipa koju ne smijemo da potcijenimo i moramo da zaboravimo te naše pobjede. Usljed ovih problema nije bila sjajna situacija ni na treninzima. Ipak, nadam se da će moji momci dati sve od sebe da dođemo do nove pobjede. Imamo nekoliko iskusnih igrača koji znaju kako se igraju ove završnice, kao i nekolicinu mladih koji već nadolaze tako da sam optimista po pitanju prolaska dalje", istakao je trener Radnika.

Drugi polufinalni par čine Drina Princip (Zvornik) i Una (Kozarska Dubica). Prvi polufinalni meč igran je sinoć u Zvorniku, u kojem su domaći ubjedljivo trijumfovali, rezultatom 111:82.

Polufinalna serija igra se na dvije, a finalna na tri pobjede.

(mondo.ba/Glas Srpske)