NBA prvi put od Džordana gleda ovakvog klinca: Sa 19 godina dobio nagradu zbog dominacije

Kuper Fleg je na kraju tijesno proglašen za rukija godine u NBA ispred svog saigrača iz prošle sezone Kona Knupela.

NBA liga nastavlja da dijeli nagrade i dok čekamo da saznamo ko će biti MVP ove sezone proglašen je ruki godine. Kao što se i očekivalo za najboljeg novajliju u ligi proglašen je krilni igrač Dalas Maveriksa Kuper Fleg. On je nakon Džejsona Kida i Luke Dončića treći iz redova Dalasa sa ovom nagradom.

Fleg je sa 19 godina pokazao da je itekako spreman za NBA ligu, pa iako je njegov tim bio jako loš sa 26 pobjeda i čak 56 poraza on je sa 21 poenom, 6,7 skokova, 4,5 asistencija i 1,2 ukradene lopte pokazao da će biti superstar.

Prvi od Džordana

Kuper Fleg je prvi od Majkal Džordana u sezoni 1984/85 koji je svoj tim vodio po broju poena, skokova, asistencija i ukradenih lopti. Na kraju je imao 412 bodova na glasanju, a nagradu za rukija godine dobio je jedva.

Njegov saigrač sa Djkuka iz prošle godine Kon Knupel iz Šarlot Hornetsa je sa prosekom od 18,5 poena, 5,3 skoka i 3,4 asistencije bio driugi sa samo 26 bodova manje, a Vi Džej Edžkomb iz Filadelfije je bio daleko iza sa 96 bodova. Samo su još Dilanm Harper iz San Antonija i Sedrik Kauard iz Memfisa dobili glasove.

Ko je sve dobio nagrade?

Za najboljeg šestog igrača lige proglašen je Keldon Džonson iz San Antonija, igrač koji je najviše napredovao je Nikel Aleksander-Voker, najbolji trener je Džo Mazula, nagradu za sportsko ponašanje dobio je Derik Vajt, a najbolji u ključnim momentima mečeva je Šej Gildžus Aleksander.