Preminuo veliki Hoze Ortiz (62): Od NBA lige, preko Reala i Barse, do hapšenja i zatvora

Legendarni portorikanski košarkaš Hoze Ortiz preminuo poslije dugog liječenja od teške bolesti. Igrao za velike klubove, evropske gigante i imao filmsku životnu priču.

Preminuo je legendarni portorikanski košarkaš Hoze Ortiz. Bio je as Real Madrida, Barselone, učesnik čak pet svjetskih prvenstva i četiri olimpijska turnira. Krajem prošle decenije, 2019. godine, primljen je i u FIBA "Kuću slavnih" u Nionu. Nosio je dres svog nacionalnog tima čak 21 godinu, od 1983. do 2004.

Ortiz je igrao i u NBA ligi, kao član Juta Džez od 1988. do 1990. i stigao je u Ameriku kao visoki 15. "pik". Ipak, mnogo dublji trag ostavio je u evropskoj košarci kao krilni centar i centar Reala, Barselone, Andore, Unikahe, Larise, Arisa (sa kojim je osvojio FIBA Kup Radivoja Koraća).

Ipak, ljut je napustio evropksu košarku 1997. godine, kada je spriječen njegov transfer u PAOK za platu od milion dolara po sezoni, jer je utvrđeno da je koristio steroide. Žalio se na tu odluku i dobio sudski spor, ali je odbio da se vrati u ovdašnju košarku. Završio je u Venecueli 1997.

U "penzionerskim danima" hapšen je pod optužbama za proizvodnju marihuane, na plantaži je pronađeno i oružje, a Ortiz je završio na odvikavanju. Priznao je krivicu 2011. za sve što mu je stavljano na teret, a potom je pao na testu na drogu, jer je koristio kokain. U zatvoru je proveo šest godina.

Prethodnih godina, od 2023, borio se protiv raka debelog crijeva.