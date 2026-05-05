Budućnost prva krenula po titulu u ABA ligi: Debitant pretio u Podgorici i nije izdržao do kraja

Crnogorski predstavnik Budućnost napravio veliki korak ka polufinalu ABA lige, pobjedom protiv Kluža.

Košarkaši Budućnosti iz Podgorice napravili su prvi korak ka polufinalu ABA lige, pošto su na svom terenu savladali Kluž (86:73) u prvom meču četvrtfinalne serije. Rumunski tim, koji debituje u regionalnom takmičenju, pokazao se kao tvrd orah, ali nije uspio do kraja meča da parira favorizovanim Podgoričanima.

Činilo se na kraju prve dionice da će Budućnost imati lak posao, jer je u Podgorici domaćin imao ogromnih osam poena prednosti nakon prvih 10 minuta igre. Dvocifrenu prednost videli smo u uvodnim minutima drugog perioda, kada je Budućnost išla i do 12 poena prednosti, ali... Kluž se prije poluvremena potpuno vratio u meč i čak stekao poen prednosti pred nastavak!

Od sredine treće dionice, pa sve do kraja utakmice, za ishod meča u Podgorici pitala se samo ekipa Budućnosti. Nakon što su igrači koji nose dres crnogorskog predstavnika u regionalnom takmičenju napravili još jedan preokret na ovom meču, utakmicu su uspjeli mirno da privedu kraju. Bilo je u finišu susreta i maksimalnih 18 poena razlike za Podgoričane!

Najefikasniji igrač meča u Podgorici bio je Zoran Nikolić sa 18 postignutih poena, Aleks Butijel dodao je 16, a Džuvan Morgan je ubacio 14 poena u dresu Budućnosti. Dvocifren učinak imao je i Rašid Sulajmon sa 10 postignutih poena na ovoj utakmici. Meč su obeležila i četvorica igrača Kluža - Mičel Krik i Daron Rasel su postigli po 15 poena, a Ajverson Molinar i Džef Tejlor su dodali po 12 poena.

Odigrani meč između Budućnosti i Kluža prvi je u ovogodišnjem plej-ofu ABA lige. Narednu utakmicu ova dva tima odigraće u Rumuniji, a susret je na programu 8. maja. Pobednik četvrtfinalne serije je tim koji prvi stigne do dvije pobjede. Preostali parovi četvrtfinala su Dubai - Spartak, Partizan - Bosna i Crvena zvezda - Cedevita Olimpija.