Dragan Tarlać oprostiće se od Bavaraca na kraju sezone.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Dragan Tarlać napustiće KK Bajern na kraju sezone, a razlog za ovu odluku je privatne prirode. To će biti samo jedna od promjena u vrhu kluba, a ona glavna se odnosi na imenovanje novog trenera kada se na kraju sezone povuče srpski velikan Svetislav Pešić.

Nekadašnji srpski košarkaš priključio se Bajernu 2024. godine nakon uspješnog rada sa srpskom reprezentacijom. Prvobitno je imenovan za sportskog direktora, da bi od jula 2025. godine dobio novu funkciju generalnog direktora koju je dijelio sa Adrijanom Sarmijentom.

Tarlać je prošle godine proslavio odbranu titule sa Bajernom, dok je trenutno u toku plej-of u njemačkom prvenstvu i još jedan trofej bi bio kruna svega što je radio u protekle dvije godine. Njega će zamijeniti Torsten Lajbenat kao novi generalni direktor za sport.

"Prije svega, posao ovdje još nije završen, jer apsolutno želimo da donesemo treću uzastopnu titulu u Minhen. To bi bio savršen kraj za mene i podržavaću tim i trenere koliko god mogu do posljednjeg trenutka. Rad u jednoj od najvažnijih košarkaških organizacija u Evropi tokom dve izvanredne sezone bio je zahtjevno iskustvo. Želio bih unaprijed da se zahvalim klubu na fantastičnoj prilici koju sam dobio u Bajernu. Sa zahvalnošću ću sve ovo ponijeti kući sa sobom, a zatim se posvetiti sljedećem poglavlju svog života", rekao je Tarlać u oproštajnom pismu.

Ko je Dragan Tarlać?

Vidi opis Kraj srpskog Bajerna: Poslije Pešića ide i čovjek koji ga je vratio u Minhen Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 16 / 16

Dragan Tarlać je nekadašnji reprezentativac Srbije. Igrao je za Crvenu zvezdu, Olimpijakos, Real Madrid i CSKA, dok je proveo jednu sezonu u NBA, noseći dres Čikago Bulsa. Uspješno je igrao za reprezentaciju Jugoslavije sa kojom je osvojio bronzu na Evropskom prvenstvu 1999. godine i zlato 2001. godine u Turskoj. Nakon profesionalne karijere odlučio je da ostane u košarci kao funkcioner.

On je bio dio KSS-a u mandatu Predraga Danilovića koji je završen u septembru 2024. godine, da bi se potom posvetio novom poslu u Bajernu. Bio je na funkciji direktora reprezentacije i slavio je sa "orlovima" bronzu na Olimpijskim igrama 2024. godine u Parizu.