logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kraj srpskog Bajerna: Poslije Pešića ide i čovjek koji ga je vratio u Minhen

Kraj srpskog Bajerna: Poslije Pešića ide i čovjek koji ga je vratio u Minhen

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Dragan Tarlać oprostiće se od Bavaraca na kraju sezone.

Dragan Tarlać napušta Bajern na kraju sezone Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Dragan Tarlać napustiće KK Bajern na kraju sezone, a razlog za ovu odluku je privatne prirode. To će biti samo jedna od promjena u vrhu kluba, a ona glavna se odnosi na imenovanje novog trenera kada se na kraju sezone povuče srpski velikan Svetislav Pešić.

Nekadašnji srpski košarkaš priključio se Bajernu 2024. godine nakon uspješnog rada sa srpskom reprezentacijom. Prvobitno je imenovan za sportskog direktora, da bi od jula 2025. godine dobio novu funkciju generalnog direktora koju je dijelio sa Adrijanom Sarmijentom.

Tarlać je prošle godine proslavio odbranu titule sa Bajernom, dok je trenutno u toku plej-of u njemačkom prvenstvu i još jedan trofej bi bio kruna svega što je radio u protekle dvije godine. Njega će zamijeniti Torsten Lajbenat kao novi generalni direktor za sport.

"Prije svega, posao ovdje još nije završen, jer apsolutno želimo da donesemo treću uzastopnu titulu u Minhen. To bi bio savršen kraj za mene i podržavaću tim i trenere koliko god mogu do posljednjeg trenutka. Rad u jednoj od najvažnijih košarkaških organizacija u Evropi tokom dve izvanredne sezone bio je zahtjevno iskustvo. Želio bih unaprijed da se zahvalim klubu na fantastičnoj prilici koju sam dobio u Bajernu. Sa zahvalnošću ću sve ovo ponijeti kući sa sobom, a zatim se posvetiti sljedećem poglavlju svog života", rekao je Tarlać u oproštajnom pismu.

Ko je Dragan Tarlać?

Dragan Tarlać je nekadašnji reprezentativac Srbije. Igrao je za Crvenu zvezdu, Olimpijakos, Real Madrid i CSKA, dok je proveo jednu sezonu u NBA, noseći dres Čikago Bulsa. Uspješno je igrao za reprezentaciju Jugoslavije sa kojom je osvojio bronzu na Evropskom prvenstvu 1999. godine i zlato 2001. godine u Turskoj. Nakon profesionalne karijere odlučio je da ostane u košarci kao funkcioner.

On je bio dio KSS-a u mandatu Predraga Danilovića koji je završen u septembru 2024. godine, da bi se potom posvetio novom poslu u Bajernu. Bio je na funkciji direktora reprezentacije i slavio je sa "orlovima" bronzu na Olimpijskim igrama 2024. godine u Parizu.

Tagovi

Dragan Tarlać KK Bajern košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC