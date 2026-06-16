Preminuo otac Nemanje Bjelice: Klub objavio tužnu poruku i poslao podršku Srbinu

Milovan Bjelica, otac Nemanje Bjelice je preminuo, a tim povodom se oglasio Bahčešehir klub u kom je radio.
Nemanja Bjelica (38) dobio je tragičnu vijest. Njegov otac Milovan Bjelica je preminuo. Tužnu vijest objavio je njegov bivši klub Bahčešehir u kom je radio kao sportski direktor.
"Veoma smo tužni zbog saznanja o smrti Milovana Bjelice, oca našeg nekadašnjeg sportskog direktora Nemanje Bjelice. Želimo da uputimo saučešće Nemanji, porodici i prijateljima u ovom teškom trenutku", naveo je Bahčešehir u saopštenju.
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Nekadašnji srpski reprezentativac i NBA šampion sa Golden Stejtom je u turskom timu radio dvije godine kao sportski direktor. Odlučio je da ode zbog privatnih razloga. U obrazloženju je naveo "da želi više vremena da provodi sa porodicom".
We are deeply saddened to learn of the passing of Milovan Bjelica, father of our former Sports Director Nemanja Bjelica. We extend our heartfelt condolences to Nemanja Bjelica, his family and loved ones during this difficult time.— Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü (@BKBasketbol)June 16, 2026
Eski Sportif Direktörümüz Nemanja Bjelica’nın…pic.twitter.com/B2gBhofFg0