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Preminuo otac Nemanje Bjelice: Klub objavio tužnu poruku i poslao podršku Srbinu

Preminuo otac Nemanje Bjelice: Klub objavio tužnu poruku i poslao podršku Srbinu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Milovan Bjelica, otac Nemanje Bjelice je preminuo, a tim povodom se oglasio Bahčešehir klub u kom je radio.

Preminuo otac Nemanje Bjelice Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Nemanja Bjelica (38) dobio je tragičnu vijest. Njegov otac Milovan Bjelica je preminuo. Tužnu vijest objavio je njegov bivši klub Bahčešehir u kom je radio kao sportski direktor.

"Veoma smo tužni zbog saznanja o smrti Milovana Bjelice, oca našeg nekadašnjeg sportskog direktora Nemanje Bjelice. Želimo da uputimo saučešće Nemanji, porodici i prijateljima u ovom teškom trenutku", naveo je Bahčešehir u saopštenju.

Nekadašnji srpski reprezentativac i NBA šampion sa Golden Stejtom je u turskom timu radio dvije godine kao sportski direktor. Odlučio je da ode zbog privatnih razloga. U obrazloženju je naveo "da želi više vremena da provodi sa porodicom".

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Tagovi

Nemanja Bjelica Baščešehir

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