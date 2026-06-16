Preminuo otac Nemanje Bjelice: Klub objavio tužnu poruku i poslao podršku Srbinu

Milovan Bjelica, otac Nemanje Bjelice je preminuo, a tim povodom se oglasio Bahčešehir klub u kom je radio.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Nemanja Bjelica (38) dobio je tragičnu vijest. Njegov otac Milovan Bjelica je preminuo. Tužnu vijest objavio je njegov bivši klub Bahčešehir u kom je radio kao sportski direktor.

"Veoma smo tužni zbog saznanja o smrti Milovana Bjelice, oca našeg nekadašnjeg sportskog direktora Nemanje Bjelice. Želimo da uputimo saučešće Nemanji, porodici i prijateljima u ovom teškom trenutku", naveo je Bahčešehir u saopštenju.

Nekadašnji srpski reprezentativac i NBA šampion sa Golden Stejtom je u turskom timu radio dvije godine kao sportski direktor. Odlučio je da ode zbog privatnih razloga. U obrazloženju je naveo "da želi više vremena da provodi sa porodicom".